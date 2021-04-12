ابنة رجاء الجداوي تسترجع شريط ذكريات الفنانة الراحلة (صور)

شاركت أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي متابعينها بصورة لوالدتها رجاء الجداوي تسترجع فيها ذكريات والدتها، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام".ونالت الصورة إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات التى تترحم على الفنانة الراحلة.وشاركت الفنانة رجاء الجداوي في مسلسل "لعبة النسيان" مع دينا الشربيني، الذي تم عرضه في السباق الرمضاني الماضي، ويعد هذا المسلسل آخر عمل شاركت فيه الفنانة الراحلة قبل وفاتها متأثرة بفيروس كورونا.