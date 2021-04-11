رصف طرق بـ11 مليونًا و300 ألف جنيه بالبحيرة

وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية والمتابعة الميدانية المستمرة لكافة أعمال الرصف لرفع كفاءة الطرق وعمل الصيانة الدورية لها، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة لتحقيق السيولة المرورية وتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.وفى ذات السياق، قامت مديرية الطرق بالبحيرة برئاسة المهندس فايز الجندي بمتابعة أعمال رصف الطرق الجارى تنفيذها ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى 2020-2021 بالتنسيق مع الإدارة العامة للمشروعات بالمديرية وهندسة الطرق ومنها متابعة:- بدء أعمال رصف الطبقة الاسفلتية المكدام لطريق بوابة السادات مركز بدر بطول ٢كم عرض اسفلت ٧ أمتار بتكلفة ٥.٣ مليون ضمن أعمال خطة صيانة ورد الشىء لأصله على أنه سوف يتم وضع طبقة أسفلت رابطة ضمن الاعتماد المخصص للطريق،و بدء أعمال رصف الطبقة السطحية لطريق الحماد الشرقى والغربى مركز رشيد بطول ٥ كم بتكلفة ٦ ملايين جنيه ضمن الخطة الاستثمارية.