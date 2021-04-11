1.7 مليار دولار زيادة فى تحويلات المصريين العاملين بالخارج
الأحد 11/أبريل/2021 - 03:11 م
راندا التونيطباعة
سجلت تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال الفترة "يوليو - يناير"، ارتفاعًا بمعدل 10.6% بنحو 1.7 مليار دولار، لتسجل نحو 18.1 مليار دولار، مقابل نحو 16.3 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق "2019-2020".
بينما أظهرت البيانات انخفاضا طفيفا في تلك التحويلات خلال شهر يناير 2021 بمقدار 116.8 مليون دولار، لتسجل نحو 2.54 مليار دولار، مقابل نحو 2.65 مليار دولار خلال شهر يناير 2020.
بينما أظهرت البيانات انخفاضا طفيفا في تلك التحويلات خلال شهر يناير 2021 بمقدار 116.8 مليون دولار، لتسجل نحو 2.54 مليار دولار، مقابل نحو 2.65 مليار دولار خلال شهر يناير 2020.