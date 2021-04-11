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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

1.7 مليار دولار زيادة فى تحويلات المصريين العاملين بالخارج

الأحد 11/أبريل/2021 - 03:11 م
جريدة الدستور
راندا التوني
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سجلت تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال الفترة "يوليو - يناير"، ارتفاعًا ‏‏‏بمعدل 10.6%‏ بنحو 1.7 مليار دولار، لتسجل نحو 18.1 مليار دولار، مقابل نحو 16.3 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق "2019-2020".

بينما أظهرت البيانات انخفاضا طفيفا في تلك التحويلات خلال شهر يناير 2021 بمقدار 116.8 مليون دولار، لتسجل نحو 2.54 مليار دولار، مقابل نحو 2.65 مليار دولار خلال شهر يناير 2020.



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