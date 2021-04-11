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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الفيوم يفتتح معرض «أهلا رمضان» بأبشواى

الأحد 11/أبريل/2021 - 03:55 م
أهلا رمضان
أهلا رمضان
الفيوم - زينب علاء
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افتتح الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، معرض بيع السلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان الكريم بأسعار مخفضة "أهلا رمضان" الذي تنظمه مديرية التموين والغرفة التجارية، بمدينة أبشواي، وذلك بحضور المهندس سيد حرز الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، والمحاسب مجدي جاب الله، رئيس الغرفة التجارية بالفيوم، ومراد مسعود، رئيس مركز ومدينة أبشواي.

وأوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ تفقد أقسام المعرض المختلفة، والتي اشتملت على السلع الغذائية الأساسية من اللحوم والدواجن ومنتجات الألبان والأرز والمكرونة والسكر والزيت والبقوليات والخضار والفاكهة والعسل والعصائر والياميش.

وأكد المحافظ أن إقامة مثل هذه المعارض يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتخفيف الأعباء عن كاهل البسطاء ومحدودي الدخل، وتوفير المتطلبات الغذائية للمواطنين بأسعار أقل عن مثيلاتها بالسوق المحلية.

ووجه المحافظ، بزيادة المعروض من السلع الأساسية بالمعارض التي يتم تنظيمها، لتغطية احتياجات جميع المواطنين، مع ضرورة تواجد مفتشي الصحة والتموين والطب البيطري للتأكد من مطابقة المعروض من اللحوم والسلع الغذائية للاشتراطات الصحية.

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