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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

«الانتخابات الفلسطينية» ترفض 226 اعتراضا على القوائم والمرشحين

الأحد 11/أبريل/2021 - 02:59 م
الانتخابات الفلسطينية
الانتخابات الفلسطينية
ا ش ا
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أعلنت لجنة الانتخابات الفلسطينية المركزية، أنه تم رفض 226 اعتراضا من 231 اعتراضا، وسحب 4 اعتراضات على القوائم والمرشحين لعضوية المجلس التشريعي من قبل مقدميها، بينما قبلت اعتراضا واحدا فقط ضد مرشحة جرى شطب ترشيحها كونها قد اكتسبت الجنسية الإسرائيلية، الأمر الذي يخالف أحكام القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته، مشيرة إلى أنها ستُبلغ أصحاب العلاقة بقرارها خطيا.

وأوضحت اللجنة في بيان أوردته وكالة أنباء فلسطين (وفا)، اليوم الأحد أنه تم عقد اجتماع للبت في 231 اعتراضا قدم إليها خلال فترة الاعتراض على القوائم والمرشحين لعضوية المجلس التشريعي 2021، وتناولت الاعتراضات التي قدمت موضوعات عدم تقديم الاستقالة والادعاء بوجود أحكام قضائية على مرشحين أو الإقامة خارج البلاد، والاعتراض ضد مرشحين بحجة أنهم يحملون الجنسية الإسرائيلية، بالإضافة لتقديم اعتراضات على مصادر تمويل قائمة، وحول تقديم طلب الترشح بعد انتهاء المدة القانونية، وضد حزب بدعوى أنه لم يحصل على ترخيص، ودعوى استغلال نفوذ وموارد الدولة.

ولفتت إلى أنه يمكن تقديم طعن على قرارات اللجنة أمام محكمة قضايا الانتخابات خلال ثلاثة أيام من تسلم قرار اللجنة، وتصدر المحكمة قرارها النهائي في الطعون خلال سبعة أيام كحد أقصى.

وأشارت إلى أنه يمكن لأي من القوائم الانسحاب حتى تاريخ 29 أبريل الجاري، ليعلن في اليوم التالي الكشف النهائي بأسماء القوائم المترشحة لانتخابات المجلس التشريعي، بالتزامن مع بدء الدعاية الانتخابية التي تستمر 21 يوما.

وعلى جانب آخر، اقتحم عشرات المستوطنين نبع وتل السلطان الأثري شمال مدينة أريحا، تحت حماية القوات الإسرائيلية، ومنعوا المواطنين من الاقتراب للمكان.

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