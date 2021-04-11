الطريقة الضيفية تهنئ الرئيس السيسى والشعب المصرى بشهر رمضان

تقدمت الطريقة الضيفية الخلواتية بالتهانى والتبريكات إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى وإلى جموع الشعب المصرى وكذلك مريدى واتباع الطرق الصوفية داخل وخارج مصر بمناسبة ذكرى قدوم شهر رمضان المعظم أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.جاء ذلك على لسان الدكتو محمود أبوعلى الوكيل العام للطريقة الضيفية الخلواتية الذى نقل تحيات وتبريكات الدكتور أحمد الشواربى شيخ الطريقة الضيفية الخلواتية بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، والذى تحتفى بقدومه الأمة الإسلامية فى مشارق الأرض ومغاربها خلال هذه الأيام، خاصة أنه الشهر الذى تتنزل فيها الرحمات والبركات.وقال وكيل الطريقة الضيفية الخلواتية إن الأمة الإسلامية تعظم هذا الشهر المبارك وتنظر إليه على أنه شهر الوصول إلى الجنان والعتق من النيران لذلك فالجميع ينتظره بحالة من المحبة والشغف والفرحة، ومريدى وأتباع الطريقة الضيفية الخلواتية فى مصر ينقلون تحياتهم إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي.