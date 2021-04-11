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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استرداد 169 فدانا من غير الجادين بوادى النطرون

الأحد 11/أبريل/2021 - 03:48 م
استرداد 169 فدانا
استرداد 169 فدانا
البحيرة معوض هويدى
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أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن المحافظة حريصة على التعامل بكل حزم مع كافة أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة وسحب الأراضى من غير الجادين منهم، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وذلك لردع المخالفين واسترداد حق الدولة والشعب كاملًا.

وفى ذات السياق، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون برئاسة المهندس السيد حمزة واللجنة المشكلة لاسترداد أراضي أملاك الدولة بالتنسيق مع مركز شرطة وادي النطرون باسترداد قطعة أراض بمساحة إجمالية ١٦٩ فدانا و٥ قراريط و٣ أسهم من غير الجادين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ووضع لافتة أرض مستردة أملاك دولة عليها.

هذا ويؤكد محافظ البحيرة على استمرار تلك الحملات لاستعاده حق الدولة والشعب وعدم التهاون والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية للحفاظ على مقدرات الوطن وحق الشعب والأجيال القادمة منها.

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