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د. محمد الباز
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الثقافة

«نبوءات قديمة».. ديوان جديد للكاتب محمد عيسى على كتبنا

الأحد 11/أبريل/2021 - 02:53 م
نبوءات قديمة
نبوءات قديمة
جمال عاشور
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صدر حديثًا على منصة كتبنا للنشر ديوان "نبوءات قديمة" للكاتب محمد عيسى، الكتاب هو ديوان نثري يستهدف جمهور الشعر والأدب في المقام الأول، وثانيا هو كتاب به الكثير من الرموز والإشارات التي ترتبط بزمن كورونا وما بعد كورونا، فهو يسير على نهج رباعيات نسترداموس ولكن بعمق إنساني مرتبط بثقافات الشرق الأوسط القديم، وربط ما رسخ من تلك الثقافات بما هو واقع لمستقبلنا في الزمن الحالي والقادم.

يصنف الديوان شعر حديث، يحمل بين كلماته حقائق وأسرار مرعبة يتم الكشف عنها للمرة الأولى، أول ديوان شعري يفصح عن اسم قديم من أسماء المسيح الدجال أو ضد المسيح وعلاقته بجماعات التطرف الديني وعلاقته بإبليس وجماعات الماسونية.

محمد عيسى، شاعر ومفكر مصري مغترب.

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