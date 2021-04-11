البورصة تربح 6.3 مليار جنيه بختام أول تعاملات الأسبوع

حققت البورصة المصرية مكاسب سوقية بلغت قيمتها نحو 6.3 مليار جنيه لدى ختام أولى معاملات الأسبوع - اليوم الأحد.وأنهت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على صعود جماعى، بدعم من عمليات شراء قوية على أغلبية أسهم السوق المتداولة، تلك التى قادتها المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المحلية والعربية.وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 6.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 648.592 مليار جنيه.وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق "إي جى إكس 30" بنسبة 0.87%، ليغلق عند مستوى 10393 نقطة، وصعد مؤشر "إي جى إكس 50" بنسبة 2.8% ليغلق عند مستوى 1998 نقطة، وقفز مؤشر "إي جى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 12814 نقطة، وزاد مؤشر "إي جى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 4020 نقطة.كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 3.16% ليغلق عند مستوى 1935 نقطة، وصعد مؤشر "إي جى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.67% ليغلق عند مستوى 2868 نقطة.