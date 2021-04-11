رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 11 أبريل 2021 الموافق 29 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

البورصة تربح 6.3 مليار جنيه بختام أول تعاملات الأسبوع

الأحد 11/أبريل/2021 - 02:57 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
اكرم عمران
طباعة
حققت البورصة المصرية مكاسب سوقية بلغت قيمتها نحو 6.3 مليار جنيه لدى ختام أولى معاملات الأسبوع - اليوم الأحد.

وأنهت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على صعود جماعى، بدعم من عمليات شراء قوية على أغلبية أسهم السوق المتداولة، تلك التى قادتها المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المحلية والعربية.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 6.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 648.592 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق "إي جى إكس 30" بنسبة 0.87%، ليغلق عند مستوى 10393 نقطة، وصعد مؤشر "إي جى إكس 50" بنسبة 2.8% ليغلق عند مستوى 1998 نقطة، وقفز مؤشر "إي جى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 12814 نقطة، وزاد مؤشر "إي جى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 4020 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 3.16% ليغلق عند مستوى 1935 نقطة، وصعد مؤشر "إي جى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.67% ليغلق عند مستوى 2868 نقطة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المتهم في واقعة التحرش بـ«طفلة الزاوية»: أنا اللي في الفيديو

تعرض مصر لكتل هوائية سامة من غاز ثاني أكسيد الكبريت؟.. الحكومة توضح

أمطار ورياح.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس حتى الخميس

خالد مجاهد يصادر هواتف الصحفيين ويمنعهم من تغطية جولة وزيرة الصحة فى قنا


الصور

image description

استكمال أعمال رصف طريق الرى بمركز القوصية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط: مد ساعات العمل بمراكز تطعيم لقاح كورونا

image description

ورشة عمل عن «الفهرسة الآلية» بجامعة أسيوط

image description

جامعة أسيوط تسلم 24 شهادة إعفاء من التجنيد لبعض الطلاب

image description

تعاون مشترك بين جامعة أسيوط ومديرية الأوقاف لتأهيل وتدريب الواعظين

الأكثر قراءة

السعودية: غرامة مالية لدخول الحرم المكي أو أداء العمرة في رمضان دون تصريح

أسعار الدواجن اليوم الأحد 11-4-2021

لطيف نهارا بارد ليلا.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الإثنين

إجازة شم النسيم.. الموعد وطرق الاحتفال فى رمضان 2021

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

كل ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

طريقة تنظيم أدوية السكر في رمضان

إتاحة التطعيم في فرنسا لمن تزيد أعمارهم عن 55 عاما

كوريا الجنوبية توقف عمل النوادي والحانات

21 عاملًا «فى ورطة» داخل منجم صينى

أيام زمان

ألاعيب الرجال فى حياة أصالة وأنغام.. كيف أدت لقطيعتهما؟

«يا صالح أفندي».. حكاية موسيقار الأجيال مع صاحب «ليه يا بنفسج»

«القاهرة - كابول».. الحياة السرية لقادة التطرف في الكهوف والجبال

أهل الفن يجيبون.. لو نفيت إلى جزيرة فماذا تحمل معك؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الدوبلير
ماجد حبته
دمية الإخوان.. ورئيسان تونسيان
د.أحمد الخميسى
يا ملطشة القلوب
د.كريمة الحفناوى
الهيئة الإنجيلية والمعايير الأخلاقية لدعم العيش المشترك
المزيد

الثقافة

«نبوءات قديمة».. ديوان جديد للكاتب محمد عيسى على كتبنا

الحاج على: أسعار الكتب فى المعرض المخفض لا تزيد عن 20 جنيهًا

صدور «كعب عال» للسورية وجيهة عبد الرحمن

وسط حضور من شباب القراء.. «ونس» تبدأ احتفالاتها باليوم العالمي للكتاب