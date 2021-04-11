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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الوادي الجديد تزين الشوارع والميادين العامة استعدادًا لرمضان

الأحد 11/أبريل/2021 - 02:50 م
تزيين الشوارع والميادين
تزيين الشوارع والميادين
محمد مهدي
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بدأ مركز ومدينة الخارجة التابع لمحافظة الوادي الجديد، تزيين الشوارع والميادين العامة، وذلك احتفالا بشهر رمضان المبارك.

وتم تجميل وتزيين ميدان 30 يونيو والميادين الحيوية بالأنوار والزينة بمعرفة قسم الإنارة العامة بمركز ومدينة الخارجة استعدادا لشهر رمضان المبارك ولحث الأطفال على الابتهاج والفرحة بالشهر الكريم.

كما قام الأهالي بتزيين الشوارع الفرعية والقريبة من الميادين العامة بتعليق فوانيس رمضان والأنوار ذات الألوان المختلفة على المحلات والأسواق استعدادا للشهر الكريم وسط تأهب وترقب باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا.

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