لطيف نهارًا بارد ليلًا.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الإثنين
الأحد 11/أبريل/2021 - 03:04 م
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا، الإثنين، طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للبرودة على جنوب البلاد.
وهناك نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء، واضطراب في الملاحة البحرية على البحر الأحمر، وسرعة الرياح (60:50 كمس) وارتفاع الأمواج (3:2.5 متر)
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة، وارتفاع الموج من 2.5 متر إلى 3 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 23 12
الإسكندرية 19 14
وادى النطرون 20 13
طنطا 22 12
شبين الكوم 23 13
دمنهور 21 14
بلطيم 20 14
مطروح 18 13
السلوم 19 08
سيوة 23 08
بورسعيد 20 13
دمياط 20 14
الزقازيق 23 13
المنصورة 22 12
الإسماعيلية 24 11
السويس 23 12
العريش 20 12
رفح 20 11
رأس سدر 24 13
نخل 20 08
نويبع 26 16
طابا 25 15
كاترين 24 06
الطور 25 15
شرم الشيخ 27 17
الغردقة 27 15
مرسى علم 25 16
الفيوم 23 12
بنى سويف 23 12
المنيا 24 11
أسيوط 24 12
سوهاج 25 14
قنا 27 15
الأقصر 29 16
أسوان 30 17
إدفو 30 17
أبوسمبل 29 18
الوادى الجديد 27 12
شلاتين 30 19
أبورماد 29 19
حلايب 29 20
رأس حدربة 28 20
وهناك نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء، واضطراب في الملاحة البحرية على البحر الأحمر، وسرعة الرياح (60:50 كمس) وارتفاع الأمواج (3:2.5 متر)
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة، وارتفاع الموج من 2.5 متر إلى 3 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 23 12
الإسكندرية 19 14
وادى النطرون 20 13
طنطا 22 12
شبين الكوم 23 13
دمنهور 21 14
بلطيم 20 14
مطروح 18 13
السلوم 19 08
سيوة 23 08
بورسعيد 20 13
دمياط 20 14
الزقازيق 23 13
المنصورة 22 12
الإسماعيلية 24 11
السويس 23 12
العريش 20 12
رفح 20 11
رأس سدر 24 13
نخل 20 08
نويبع 26 16
طابا 25 15
كاترين 24 06
الطور 25 15
شرم الشيخ 27 17
الغردقة 27 15
مرسى علم 25 16
الفيوم 23 12
بنى سويف 23 12
المنيا 24 11
أسيوط 24 12
سوهاج 25 14
قنا 27 15
الأقصر 29 16
أسوان 30 17
إدفو 30 17
أبوسمبل 29 18
الوادى الجديد 27 12
شلاتين 30 19
أبورماد 29 19
حلايب 29 20
رأس حدربة 28 20