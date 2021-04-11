لطيف نهارًا بارد ليلًا.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الإثنين

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا، الإثنين، طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للبرودة على جنوب البلاد.وهناك نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء، واضطراب في الملاحة البحرية على البحر الأحمر، وسرعة الرياح (60:50 كمس) وارتفاع الأمواج (3:2.5 متر)وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة، وارتفاع الموج من 2.5 متر إلى 3 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 23 12الإسكندرية 19 14وادى النطرون 20 13طنطا 22 12شبين الكوم 23 13دمنهور 21 14بلطيم 20 14مطروح 18 13السلوم 19 08سيوة 23 08بورسعيد 20 13دمياط 20 14الزقازيق 23 13المنصورة 22 12الإسماعيلية 24 11السويس 23 12العريش 20 12رفح 20 11رأس سدر 24 13نخل 20 08نويبع 26 16طابا 25 15كاترين 24 06الطور 25 15شرم الشيخ 27 17الغردقة 27 15مرسى علم 25 16الفيوم 23 12بنى سويف 23 12المنيا 24 11أسيوط 24 12سوهاج 25 14قنا 27 15الأقصر 29 16أسوان 30 17إدفو 30 17أبوسمبل 29 18الوادى الجديد 27 12شلاتين 30 19أبورماد 29 19حلايب 29 20رأس حدربة 28 20