كندا: إعطاء 7.79 مليون جرعة لقاح كورونا

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد، أنه تم حتى الآن إعطاء7.79 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في كندا.وأفادت البيانات بأن معدل التطعيم في كندا يقدر بــ 228 ألفا و837 جرعة يوميا.ووفقا لهذا المعدل، من المتوقع أن تستغرق البلاد سبعة أشهر لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.وبدأت كندا حملة التطعيم ضد كورونا قبل نحو 16 أسبوعا.