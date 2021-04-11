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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تجديد حبس «عربجى» بتهمة خطف طفلة فى الفيوم

الأحد 11/أبريل/2021 - 03:51 م
حبس
حبس
الفيوم - زينب علاء
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أمرت نيابة بندر الفيوم برئاسة المستشار إسلام المتوكل وكيل النائب العام، اليوم الأحد، بتجديد حبس "عربجي" 15 يوما على ذمة التحقيقات لاستدراج طفلة على عربة كارو، عقب خروجها دون علمهم لشراء هدية عيد الأم.

تلقى اللواء رمزي المزين، مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد مصطفى المصري، مأمور شرطة قسم ثان الفيوم بمديرية الفيوم، بورود بلاغ من "مصطفى م. ع "، مدير جمعية، مقيم بدائرة القسم، باكتشافه اختفاء نجلته التي تبلغ من العمر 8 سنوات، عقب خروجها دون علمهم لشراء هدية عيد الأم.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي وعقب تقنين الإجراءات تم تفريغ جميع كاميرات المراقبة بحي باغوص شرق مدينة الفيوم.

تمكنت مباحث قسم ثانِ الفيوم، برئاسة المقدم محمد دعبس رئيس مباحث قسم ثان الفيوم من إلقاء القبض على المتهم ويدعى "شعبان.م ع "، 45 عاما ومعه الطفلة "نورين مصطفى محمود"

وقال أحد أقارب الطفلة: "ذهبنا إلى قسم الشرطة للإبلاغ عن اختفاء الطفلة، حيث إنها ذهبت لشراء هدية عيد الأم، وتحمل معها حصالة نقود واختفت طوال اليوم".

وبإفراغ كاميرات المراقبة بالشارع، تبين لحظات اختطاف الطفلة، من نباش على عربة كارو بمنطقة باغوص، وهو ما أسهم في سرعة الوصول وتتبع خط سير المجرم.

وتحرر محضر بالواقعة يحمل رقم 1057 إداري قسم ثان، وعقب العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات أمرت بقرارها السابق.

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