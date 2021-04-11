«الأرثوذكسية» تحتفل بذكرى نياحة يوحنا أسقف أورشليم

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأحد، بذكرى نياحة يوحنا أسقف أورشليم.وقال كتاب التاريخ الكنسي، المعروف بـ"السنكسار"، إن في مثل هذا اليوم تنيح الأنبا يوحنا أسقف أورشليم. وقد ولد من أبوين يهوديين حافظين لشريعة التورا. فهذباه وعلماه كثيرا حتى نبغ في علم الشريعة وكان يجادل المسيحيين ويناظرهم فثبت له مجيء السيد المسيح وأنه إله حقيقي.وأضاف: "آمن على يد القديس يسطس أسقف أورشليم ورسم شماسا. ونظرا لكثرة علمه وفضيلته انتخبوه أسقفا علي أورشليم. فلما ملك أريانوس أمر ببناء ما هدم من المدينة ثم بني برجا علي بابه لوح من رخام مكتوبا عليه اسمه. ومنع المسيحيين من الصلاة في الجلجثة ومن العبور في ذلك المكان ولهذا اشتد ساعد اليهود والأمم فضايقوا المسيحيين كثيرا فأصاب هذا الأب من جراء ذلك من البلايا والأحزان فطلب إلى الله أن يضمه إليه فقبلت طلبته وتنيح بسلام بعد أن أقام على كرسي الأسقفية سنتين ".بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية؛ أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدني.