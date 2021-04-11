كروشيه وصناعة حُلي.. تفاصيل معرض «آرت نوج» للمنتجات اليدوية





«الدستور» التقت بعدد من الشباب المشاركين في المعرض.

قررت رنا عيد من عام مضى أن تتعلم الكروشيه، وبالفعل ومن خلال كورس استمر 3 أشهر استطاعت أن تتميز في هذا وتصنع العديد من المنتجات بيديها: "قررت أن أعمل بالكروشيه خاصة بعدما مررت بفترة كانت تسيطر عليا الطاقة السلبية، ليساعدني العمل في خروج هذه الطاقة وتحويلها إلى طاقة إيجابية، فالكروشيه يعلّم الصبر حتى تحصل في النهاية على الشكل المراد الذي يرضيك وهذا ما حدث معي.



أضافت رنا، لـ"الدستور": "بدأت بعمل شنطة من الكروشيه كانت بالطبع ليست جيدة، لكن اعتز بها لكونها أول أعمالي وبسبب تشجيع أهلي جربت عدة منتجات بعد ذلك إلى أن تمكنت من العمل به. «آرت نوج» اسم لمعرض خاص بالأعمال اليدوية ويعني "فن البيت النوبي"، وفيه يجتمع مجموعة من الشباب لكل منهم حرفة وصناعة يحاول أن ينمّيها بجهده مجتمعين في معرض تحت رعاية مؤسسة نوبة الخير الذي أقيم أمس الأول بالمقر الخاص بالجمعية بمنطقة الكيت كات في الجيزة.«الدستور» التقت بعدد من الشباب المشاركين في المعرض.قررت رنا عيد من عام مضى أن تتعلم الكروشيه، وبالفعل ومن خلال كورس استمر 3 أشهر استطاعت أن تتميز في هذا وتصنع العديد من المنتجات بيديها: "قررت أن أعمل بالكروشيه خاصة بعدما مررت بفترة كانت تسيطر عليا الطاقة السلبية، ليساعدني العمل في خروج هذه الطاقة وتحويلها إلى طاقة إيجابية، فالكروشيه يعلّم الصبر حتى تحصل في النهاية على الشكل المراد الذي يرضيك وهذا ما حدث معي.أضافت رنا، لـ"الدستور": "بدأت بعمل شنطة من الكروشيه كانت بالطبع ليست جيدة، لكن اعتز بها لكونها أول أعمالي وبسبب تشجيع أهلي جربت عدة منتجات بعد ذلك إلى أن تمكنت من العمل به.

إكسسوارات أونتي جاليري

تحتفل سهير عوض بمرور 15 عامًا على عملها بمجال الإكسسوارات فهى تسعى طوال الوقت على ظهور شغلها في أبهى صورها، لذا اشتركت بالمعرض لاستهداف أشخاص جدد لما تقوم به من أعمال حُلي تحت اسم أونتي جاليري ومعناه أونتي القمر: "ساعدتنا فترة كورونا أن نسوق المنتجات عبر مواقع التواصل خاصة فيسبوك، فجلوس العديد من الأشخاص ومتابعتهم لمواقع التواصل جعلت من أعمالنا زبائن ومحبين لهذا الشغل".



أضافت: "العمل بالحُلي والنجاح فيه يحتاج الإيمان بما تفعله وحبك للمهنة ومن خلال عملي بالبازارات لفترة من الوقت استطعت أن أخذ خبرة معقولة في المجال، لذا أقوم بعمل حُلي يناسب جميع الأذواق. تحتفل سهير عوض بمرور 15 عامًا على عملها بمجال الإكسسوارات فهى تسعى طوال الوقت على ظهور شغلها في أبهى صورها، لذا اشتركت بالمعرض لاستهداف أشخاص جدد لما تقوم به من أعمال حُلي تحت اسم أونتي جاليري ومعناه أونتي القمر: "ساعدتنا فترة كورونا أن نسوق المنتجات عبر مواقع التواصل خاصة فيسبوك، فجلوس العديد من الأشخاص ومتابعتهم لمواقع التواصل جعلت من أعمالنا زبائن ومحبين لهذا الشغل".أضافت: "العمل بالحُلي والنجاح فيه يحتاج الإيمان بما تفعله وحبك للمهنة ومن خلال عملي بالبازارات لفترة من الوقت استطعت أن أخذ خبرة معقولة في المجال، لذا أقوم بعمل حُلي يناسب جميع الأذواق.

مشروع آيادي

قالت نورهان صفي، مسؤول مشروع أيادي: جاءت فكرة المشروع من التبرعات التى تأتي للجمعية الأم، وهى "نوبة الخير" وكان من بينها الجينز، فلماذا لا نستغل هذا الجينز خاصة لو كان مستهلكا ويتم إعادة تدويره لصناعة العديد من المنتجات التى نستخدمها بشكل دوري؟



أضافت أن المشروع يضم 5 أفراد، إضافة إلى أسرة مكونة من الأم والابن والابنة، فالأم لديها خبرة في صناعة "الهاند ميد" لذا تساعد في صناعة العديد من المنتجات ومن ثم نعرضها للبيع داخل معارضنا. قالت نورهان صفي، مسؤول مشروع أيادي: جاءت فكرة المشروع من التبرعات التى تأتي للجمعية الأم، وهى "نوبة الخير" وكان من بينها الجينز، فلماذا لا نستغل هذا الجينز خاصة لو كان مستهلكا ويتم إعادة تدويره لصناعة العديد من المنتجات التى نستخدمها بشكل دوري؟أضافت أن المشروع يضم 5 أفراد، إضافة إلى أسرة مكونة من الأم والابن والابنة، فالأم لديها خبرة في صناعة "الهاند ميد" لذا تساعد في صناعة العديد من المنتجات ومن ثم نعرضها للبيع داخل معارضنا.

مجال تنظيم الحفلات

هو محمد عبد القادر طه، 30 عامًا، تم الاستعانة به ليكون مسؤول عن تنظيم المعرض ووضع لمساته الفنية ليُضفي المكان جمالًا برفقه ضحى طه.



قال محمد: تعاملت بمواد بسيطة للغاية وذلك بحسب طبيعة الحدث، لذا استخدمت الفوم، وأشكال الفوانيس الملونة بالإضافة إلى البلالين، واعطيتها شكل مختلف.



أضاف أنه متخصص في تنظيم الأحداث والحفلات سواء خطوبة أو فرح منذ 5 سنوات، برفقة زميله أحمد ناجح، فالأمر في البداية كان مجرد هواية ولكنه أصبح مهنة فيما بعد.



بينما قالت ضحي طه، 23 عامًا، إن تخصصها بكلية الزراعة ساعدها أن تتخصص وتحب مجال تنظيم الحفلات والأحداث باستخدام الورود، وبسبب ما فرضه فيروس كورونا إقامة حفلات الخطوبة والأفراح بالمنزل ساعدنا ذلك على التخصص في الأمر بشكل أوسع، وبالفعل شاركت اليوم من خلال عمل طوق الورد في مدخل المعرض. هو محمد عبد القادر طه، 30 عامًا، تم الاستعانة به ليكون مسؤول عن تنظيم المعرض ووضع لمساته الفنية ليُضفي المكان جمالًا برفقه ضحى طه.قال محمد: تعاملت بمواد بسيطة للغاية وذلك بحسب طبيعة الحدث، لذا استخدمت الفوم، وأشكال الفوانيس الملونة بالإضافة إلى البلالين، واعطيتها شكل مختلف.أضاف أنه متخصص في تنظيم الأحداث والحفلات سواء خطوبة أو فرح منذ 5 سنوات، برفقة زميله أحمد ناجح، فالأمر في البداية كان مجرد هواية ولكنه أصبح مهنة فيما بعد.بينما قالت ضحي طه، 23 عامًا، إن تخصصها بكلية الزراعة ساعدها أن تتخصص وتحب مجال تنظيم الحفلات والأحداث باستخدام الورود، وبسبب ما فرضه فيروس كورونا إقامة حفلات الخطوبة والأفراح بالمنزل ساعدنا ذلك على التخصص في الأمر بشكل أوسع، وبالفعل شاركت اليوم من خلال عمل طوق الورد في مدخل المعرض.

كروشيه "لوزة الريحان"

قالت أمل الريحان، إنها تعمل على صناعة الشغل اليدوى الخاص بالكروشيه الحقائب الملونة، إضافة إلى الصواني والاسكارف لفصل الشتاء، مؤكدة أن الحقيبة من الممكن أن تنتهي منها في يوم واحد، ناصحة كل من يريد أن يبدأ في هذا المجال لا يتردد وينبغي أن ينمي موهبته.

منتجات حريمي ورجالي

أما بكر، 31 عامًا، فيحرص على بيع منتجات حريمي ورجالي عبارة عن حقائب صغيرة، وأحذية متنوعة للرجال والنساء، ويحرص على تنوع المنتجات لتناسب كافة الأذواق.