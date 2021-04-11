رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 11 أبريل 2021 الموافق 29 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إصابة 5 فى حادثين متفرقين بإدفو

الأحد 11/أبريل/2021 - 03:04 م
حادث إدفو
حادث إدفو
أسوان_إسراء توفيق
طباعة
شهد مركز إدفو التابع لمحافظة أسوان، اليوم الأحد، وقوع حادثين أحدهما تصادم والآخر انقلاب ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وعلى الفور تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وكانت الحوادث كالتالي: أصيب 3 أشخاص، إثر تصادم سيارتي ربع نقل بوادي الصعايدة التابعة لمركز ومدينة إدفو بمحافظة أسوان، اليوم الأحد، وعلى الفور تم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

بينما وقع حادث انقلاب سيارة ربع نقل عند ملفات السراج بمركز إدفو التابع لمحافظة أسوان، مساء اليوم الأحد، ما أسفر عن إصابة شخص تم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وتلقى مرفق أسعاف أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادثين أحدهما تصادم والآخر انقلاب ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحوادث لمعاينتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

موضوعات متعلقة

للمرة الأولى منذ الخلاف.. ملك الأردن يظهر علنا مع الأمير حمزة

«انتقاما لشرفه».. سائق يقتل مسجل خطر حاول اغتصاب زوجته في الشارع بالمنوفية

المتهم في واقعة التحرش بـ«طفلة الزاوية»: أنا اللي في الفيديو

مصدر بـ«الصحة»: وصول 4 ملايين جرعة من لقاح أسترازينيكا خلال شهر


الصور

image description

استكمال أعمال رصف طريق الرى بمركز القوصية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط: مد ساعات العمل بمراكز تطعيم لقاح كورونا

image description

ورشة عمل عن «الفهرسة الآلية» بجامعة أسيوط

image description

جامعة أسيوط تسلم 24 شهادة إعفاء من التجنيد لبعض الطلاب

image description

تعاون مشترك بين جامعة أسيوط ومديرية الأوقاف لتأهيل وتدريب الواعظين

الأكثر قراءة

السعودية: غرامة مالية لدخول الحرم المكي أو أداء العمرة في رمضان دون تصريح

أسعار الدواجن اليوم الأحد 11-4-2021

لطيف نهارا بارد ليلا.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الإثنين

إجازة شم النسيم.. الموعد وطرق الاحتفال فى رمضان 2021

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

كل ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

طريقة تنظيم أدوية السكر في رمضان

إتاحة التطعيم في فرنسا لمن تزيد أعمارهم عن 55 عاما

كوريا الجنوبية توقف عمل النوادي والحانات

21 عاملًا «فى ورطة» داخل منجم صينى

أيام زمان

ألاعيب الرجال فى حياة أصالة وأنغام.. كيف أدت لقطيعتهما؟

«يا صالح أفندي».. حكاية موسيقار الأجيال مع صاحب «ليه يا بنفسج»

«القاهرة - كابول».. الحياة السرية لقادة التطرف في الكهوف والجبال

أهل الفن يجيبون.. لو نفيت إلى جزيرة فماذا تحمل معك؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الدوبلير
ماجد حبته
دمية الإخوان.. ورئيسان تونسيان
د.أحمد الخميسى
يا ملطشة القلوب
د.كريمة الحفناوى
الهيئة الإنجيلية والمعايير الأخلاقية لدعم العيش المشترك
المزيد

الثقافة

«نبوءات قديمة».. ديوان جديد للكاتب محمد عيسى على كتبنا

الحاج على: أسعار الكتب فى المعرض المخفض لا تزيد عن 20 جنيهًا

صدور «كعب عال» للسورية وجيهة عبد الرحمن

وسط حضور من شباب القراء.. «ونس» تبدأ احتفالاتها باليوم العالمي للكتاب