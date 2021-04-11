إصابة 5 فى حادثين متفرقين بإدفو

شهد مركز إدفو التابع لمحافظة أسوان، اليوم الأحد، وقوع حادثين أحدهما تصادم والآخر انقلاب ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وعلى الفور تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.وكانت الحوادث كالتالي: أصيب 3 أشخاص، إثر تصادم سيارتي ربع نقل بوادي الصعايدة التابعة لمركز ومدينة إدفو بمحافظة أسوان، اليوم الأحد، وعلى الفور تم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.بينما وقع حادث انقلاب سيارة ربع نقل عند ملفات السراج بمركز إدفو التابع لمحافظة أسوان، مساء اليوم الأحد، ما أسفر عن إصابة شخص تم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.وتلقى مرفق أسعاف أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادثين أحدهما تصادم والآخر انقلاب ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحوادث لمعاينتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.