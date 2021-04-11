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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

خبراء قانون يدعون لمنح من تلقوا لقاح كورونا مزيد من الحريات

الأحد 11/أبريل/2021 - 02:45 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
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دعا خبراء قانونيون من أحزاب الائتلاف الحاكم في ألمانيا لتناول موضوع تخفيف القيود بالنسبة لمن تلقوا لقاح ضد فيروس كورونا المستجد داخل البرلمان الألماني "بوندستاج".

وقال يان-ماركو لوتساك، الخبير القانوني بالكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي لصحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: "إذا كان هناك دراسات تؤكد أن الإنسان بعد تلقي التطعيم لم يعد ناقل لعدوى الفيروس، فإنه يجب حينئذ سحب القيود".

وأضاف أنه يرى أن ذلك أمر ملزم من الناحية الدستورية، وأشار إلى أنه يجب أن ينظم البرلمان الألماني مسألة إذا ما كان يجب سحب بعض القيود تحت ظروف معينة أم لا.

ومن جانبه دعا الخبير القانوني بالكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، يوهانس فيشر، للاستفادة من التعديل المخطط له لقانون الحماية من العدوى من أجل "وضع قواعد بشكل واضح بأنه يمكن توجيه أية تدابير وقائية فقط للأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح، وفقًا لأحدث النتائج العلمية".

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