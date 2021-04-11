وكيل شباب القليوبية يعلن انطلاق مشروع كرتونة الخير بمركز شباب القناطر

أعلن الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، انطلاق مشروع كرتونة الخير بمناسبة رمضان بمركز شباب القناطر الخيرية، حيث من المقرر أن يقوم اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بالتدشين الرسمي للمبادرة بالمشاركة مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة مصر الخير، والتي تستهدف توزيع 5000 كرتونة على مستوى المحافظة لتوزيعها خلال شهر رمضان.وأوضح الصبروط أن المبادرة يشارك في الإعداد والتجهيز لها متطوعون من مراكز الشباب ومن المؤسسة، وأعضاء مراكز الشباب بالمحافظة.في سياق آخر، وفي إطار المتابعات المستمرة للعمليات الإنشائية بمراكز الشباب على مستوى محافظة القليوبية قام اليوم الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية بمتابعة الأعمال الإنشائية بمركز شباب البرادعة التابع لإدارة شباب القناطر الخيرية.ويتم إنشاء ملعب كرة القدم ومحلات تجارية حول سور المركز، والتى يتم تنفيذها بنظام حق الانتفاع bot.ووجه الصبروط بضرورة العمل وفقا للجدول الزمني المقرر لتسليم الملعب والمحلات ودخلوهم في نطاق العمل بما يحقق عائدا مجزيا للمركز وفائدة أكبر لأهالي البرادعة بإنشاء الملعب الجديد.يأتي الاستثمار بمراكز الشباب برعاية وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وتحقق القليوبية إنجازا ملحوظا في مجال الطرح الاستثماري بجهود وتوجيهات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية ومعاونة لجنة الاستثمار بمديرية الشباب والرياضة.