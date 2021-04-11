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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

زايد تؤكد استقرار معدلات الإصابة بكورونا في قنا.. والأكسجين متوفر

الأحد 11/أبريل/2021 - 02:43 م
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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أكدت الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، استقرار معدلات الإصابة بفيروس كورونا بمحافظة قنا، مشددة على ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية والاحترازية، خاصة خلال فترة الاحتفالات بالمناسبات الدينية للحفاظ على جهود الدولة المصرية في التصدي للفيروس.

جاء ذلك خلال تفقدها اليوم الأحد، لـ مستشفى قنا العام بمحافظة قنا، يرافقها اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، والدكتور أحمد السبكي، مساعد وزيرة الصحة لشئون الرقابة والمتابعة، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور محسن طه، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية، والمهندس خالد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بوزارة الصحة، والدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، وذلك في إطارجولتها الميدانية بعدد من محافظات الصعيد لمتابعة سير العمل والوقوف على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.


وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة أكدت على أهمية تقديم خدمات العلاج الطبيعي لمرضى فيروس كورونا المستجد لعلاج ضعف عضلات الجهاز التنفسي الناتج عن الإصابة بالفيروس من قبل أخصائيي العلاج الطبيعي بالمستشفى، لافتة إلى ضرورة استفادة الأطقم الطبية من أخصائي العلاج الطبيعي من البرامج التدريبية التي تتيحها الوزارة ونقل خبراتهم إلى زملائهم من الفرق الطبية، مما يساهم في تقليل نسب الوفيات بالفيروس.

وأشار "مجاهد" إلى أن الوزيرة راجعت الحد الاستراتيجي للأكسجين الطبي بالمستشفى بـ تانك الأكسجين، والذي تبلغ سعته 6 آلاف لتر، بالإضافة إلى توافر 78 أسطوانة أكسجين، مؤكدة أنه يتم استمرار توريد الأكسجين للمستشفى بانتظام لاحتياجات المرضى، فضلًا عن توافر مخزون كاف من الأكسجين الطبي بكافة المستشفيات التي تستقبل مرضى فيروس كورونا المستجد على مستوى الجمهورية.

وأشار مجاهد إلى أن الوزيرة راجعت خلال زيارتها نسب إشغال المستشفى والذي يضم 247 سريرًا، و25 سرير رعاية مركزة، و15 سرير رعاية قلبية، و11 سرير رعاية أطفال، و30 حضانة، و64 جهاز غسيل كلوي، و15 جهاز غسيل كلوي للأطفال.

ولفت "مجاهد" إلى أن الوزيرة حرصت خلال جولتها على تفقد أقسام المستشفى المختلفة وغرف عزل مصابي فيروس كورونا، للاطمئنان على حالتهم الصحية والتأكد من حصولهم على الخدمة الطبية اللازمة وفقًا لبروتوكولات العلاج العلمية المحدثة في هذا الشأن.

يذكر أنه من المقرر أن تتفقد وزيرة الصحة والسكان عدد من المستشفيات بمحافظات الصعيد لمتابعة سير العمل وتقديم أفضل خدمة طبية لمرضى فيروس كورونا بمستشفيات العزل والحميات والصدر والمستشفيات المخصصة لاستقبال مرضى فيروس كورونا.

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