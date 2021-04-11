ميركل تؤيد مقترح «الإغلاق» لمواجهة كورونا

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن تأييدها لمقترح رئيس حزبها المسيحي الديمقراطي، أرمين لاشيت، الداعي إلى فرض إغلاق مرحلي لمواجهة الموجة الثالثة لوباء كورونا.كان لاشيت، الذي يترأس أيضا حكومة ولاية شمال الراين ويستفاليا، اقترح ما يعرف بـ"إغلاق الجسر" والرامي إلى اجتياز الفترة الحالية لحين إظهار حملة التطعيم تأثيرا أقوى مما هو عليه الآن في مواجهة الجائحة.وٍسيكون مشاركو الاجتماع المغلق لقادة التحالف المسيحي، اليوم الأحد، وأن ميركل طالبت في الوقت نفسه بأن يكون جسر القيود قصيرا بقدر الإمكان وأضافت أن هذا هو السبب في ضرورة التعامل بشكل حازم.