محافظ بورسعيد يتابع سير العمل فى تطوير شارع الشاحنات

تابع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، سير العمل في تطوير شارع الشاحنات بحى الضواحى، والذي يأتي في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة وتطوير الطرق الرئيسية والفرعية، رافقه خلالها المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ ورؤساء أحياء الضواحي والجنوب والشركة المنفذة لأعمال التطوير.وأكد محافظ بورسعيد أن شارع الشاحنات من أكثر المناطق الحيوية بحى الضواحى وكان يشهد التكدس والازدحام، وفى إطار ارتقاء المحافظة بحى الضواحى وتطوير العديد من المناطق، ستقوم المحافظة برفع كفاءة شارع الشاحنات على أعلى مستوى، ويبدأ مخطط تطوير شارع الشاحنات من شارع عزمي حتي شارع ٢٣ ديسمبر والربط علي محور ٣٠ يونيو بطول حوالي ٤ كم وعرض ٤ حارات بكل اتجاه مؤكدا على مراعاة وجود شبكات صرف الأمطار، لافتا بأن الشارع سيكون فى اتجاهين، وكل اتجاه أربع طرق ويتم مراعاة زيادة معدلات إضاءة الشارع ومراعاة أحدث أساليب رصف الطرق.