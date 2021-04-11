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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مستشفى عزل النجيلة تتزين لاستقبال رمضان (صور)

الأحد 11/أبريل/2021 - 05:37 م
مستشفى عزل النجيلة
مستشفى عزل النجيلة
ياسمين شعيب
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وضع الفريق الطبي بمستشفى النجيلة المركزي المخصصة للعزل زينة رمضان في جميع الطوابق، بالإضافة إلى لصق فوانيس ورق على الحوائط مدونة عليها أسماء طاقم التمريض والعاملين والأطباء لاستقبال شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك للاحتفال مع المرضى بحلول شهر رمضان وإدخال البهجة عليهم وخلق جو أسري يساعدهم في سرعة الشفاء.

وقال الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح، في تصريحات لـ«الدستور»، أنه أعطى توجيهات بالاهتمام برفع الروح المعنوية للمصابين بكورونا لمساعدتهم في سرعة الشفاء بما لا يتعارض مع إجراءات مكافحة العدوى.

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