«سنة أولى صيام».. وجبات مقترحة للسحور والفطار للأطفال

تقدم الدكتورة ولاء أبو الحجاج، استشاري التغذية العلاجية، بعض المقترحات لوجبة فطار وسحور مفيدة للأطفال، لاسيما الذين يشاركون الأسرة في سنة أولى صيام خلال هذا العام.تقول ولاء إن الأطفال خلال هذه الفترة يذهبون للمدرسة ويؤدون الامتحانات لذا يجب أن تهتم الأم بتغذية أطفالها خلال الصيام، ويمكن تقديم خلال وجبة الإفطار:فراخ مع خضار تورلي سوتيه وسلطة ونرش عليها حمص وسمسم، حيث يحتوي على الزنك الذي يساعد الأطفال علي الطول.أما وجبة الإفطار، فأوضحت أبو الحجاج أنه يمكن تقديم لبن بالشوفان مع شريحة عيش بلدي أو توست محمص مع حفنة مكسرات، التي تحتوي على اوميجا 3 وتساعد الأطفال على التركيز، أما بين الوجبات فيمكن للأطفال تناول قطعة بقلاوة أو كنافة بالمسكرات، ويفضل تناول الحلويات مرتين في الأسبوع علي حد أقصي، كما يمكن تناول طبق سلطة فاكهة، ويفضل تناول الفاكهة بشكل يومي للأطفال لأنها مفيدة لهم لاسيما لمن يخوض تجربة الصيام أول سنة.بالنسبة للمرضعة، تنصح ولاء بأن تتناول كمية كبيرة من الماء بين فترتي الإفطار والسحور، وكوبين من اللبن على الأقل دون سكر وعصائر فريش ومكسرات، أما الطعام فيكون على شكل شوربة لإدرار اللبن المهم في الرضاعة.