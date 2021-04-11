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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلمانية: عام الثقافة المصرية التونسية سيكون له أثره بمواجهة الإرهاب

الأحد 11/أبريل/2021 - 02:38 م
الدكتورة دينا أحمد
الدكتورة دينا أحمد إسماعيل
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أشادت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، بالقضايا المهمة التي بحثها الرئيس الرئيس عبدالفتاح السيسي مع نظيره التونسي قيس سعيد حول مختلف القضايا الإقليمية والعربية والإفريقية والدولية، معربًا عن سعادتها بتطابق وجهتى نظر القاهرة وتونس تجاه مختلف القضايا.

وأكدت إسماعيل، في بيان، الأهمية القصوى لاتفاق الرئيسين السيسى وسعيد على إعلان عام 2022 عاما للثقافة المصرية التونسية، معلنة اتفاقها التام بتأكيد الرئيس السيسى بأن هذا الإعلان يعكس التاريخ المشترك بين الشعبين والتاريخ الواصل بينهما وأهمية دور الثقافة في مواجهة التطرف والإرهاب.

وطالبت النائبة دينا أحمد إسماعيل من حكومتي البلدين الإسراع فى اتخاذ جميع الخطوات التنفيذية لتفعيل هذا الاتفاق المهم خاصة أن مصر أصبح لديها خبرات كبيرة فى مجال فضح جميع التيارات والجماعات الإرهابية والتكفيرية من خلال تسليط الضوء الثقافى والإعلامى لمواجهة التطرف والإرهاب بجميع صوره وأشكاله.

وأعربت إسماعيل عن ثقتها فى أن اتفاق الرئيسين السيسى وسعيد بشأن إعلان عام 2022 عامًا للثقافة المصرية التونسية سيكون له أثاره الإيجابية على المنطقة العربية بأسرها، ليكون للثقافات العربية دورها المهم والحيوى في المواجهة الحقيقية ضد قوى الشر والظلام والإرهاب، مؤكدة الأهمية الكبيرة للفكر والثقافة والتعليم فى مواجهة الأفكار الإرهابية والتكفيرية.

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