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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية والصين تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

الأحد 11/أبريل/2021 - 02:48 م
عادل بن أحمد الجبير
عادل بن أحمد الجبير
ا ش ا
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بحث وزير الدولة للشئون الخارجية، عضو مجلس الوزراء السعودي، عادل بن أحمد الجبير، اليوم الأحد، مع السفير الصيني لدى المملكة تشن وي تشينغ، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنه تم خلال لقائهما بمقر الوزارة بالعاصمة الرياض، استعراض المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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