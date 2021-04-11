السعودية والصين تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

بحث وزير الدولة للشئون الخارجية، عضو مجلس الوزراء السعودي، عادل بن أحمد الجبير، اليوم الأحد، مع السفير الصيني لدى المملكة تشن وي تشينغ، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.وأوضحت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنه تم خلال لقائهما بمقر الوزارة بالعاصمة الرياض، استعراض المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.