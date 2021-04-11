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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مجلس إدارة مستشفى سوهاج يعقد جلسته الطارئة لمواجهة تداعيات كورونا

الأحد 11/أبريل/2021 - 02:37 م
أحمد عزيز
أحمد عزيز
محمود عبد العال _ مصطفى علم الدين
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صرح الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، بأن مجلس إدارة المستشفي الجامعي عقد جلسته الطارئة لمناقشة عدد من القرارات لمواجهة التداعيات الناتجة عن زيادة الإصابات بفيروس كورونا داخل المحافظة، سواء بين المواطنين أو الفريق الطبي.

وقال عزيز إنه خلال الجلسة الطارئة تم اتخاذ عدد من القرارات في هذا الصدد شملت، التنسيق الكامل مع مديرية الصحة فى الإجراءات التى ستتخذ لمواجهة الجائحة، تعيين منسقين من الجامعة لإبداء الرأى الفنى فى الحالات وتشخيصها، وكذلك تحديد الحالات التى ستحتاج إلى رعاية مركزة طبقًا للبروتوكول المعتمد من الوزارة، مضيفًا أنه تم بحث استعداد المستشفى الجامعى للتعامل مع الأزمة الراهنة، حيث تم تخصيص مبنى مستشفى الأورام كمستشفى عزل، ويشمل بصفة مبدئية ١٠ أسِرة رعاية مركزة مجهزة، بالإضافة إلى ٨٧ سرير داخلى، وسيتم البدء فى تشغيل العزل واستقبال الحالات المصابة بالتنسيق مع الغرفة المركزية لإدارة الأزمة.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس مجلس إدارة المستشفي الجامعي، إنه تم التأكيد على استعداد المستشفى الجامعى للتعامل مع جميع حالات الطوارئ بالمحافظة والمحافظات المجاورة، وذلك فى ضوء إيقاف الطوارئ بالعديد من المستشفيات التابعة لوزارة الصحة وتحويلها لمستشفيات عزل، كما سيتم استمرار العمل بالعيادات العامة لأقسام الجراحة، الباطنة، النساء، الأطفال، العظام، جراحة المخ والأعصاب، جراحة القلب والصدر، جراحة الأوعية الدموية، الروماتيزم والأورام، ويعلق العمل بشكل مؤقت فى العيادات التخصصية. 

وأضاف الدكتور حمدي سعد المدير التنفيذي للمستشفى الجامعي، أن قرارات الجلسة الطارئة شملت أيضًا إعطاء الأولوية للدخول بالأقسام الجراحية لحالات الأورام والحالات الطارئة، ويتولى أقسام التخدير والرعاية المركزة وقسم الأمراض الصدرية مسئولية الرعاية المركزة للعزل مع تكليف الدكتور الهيثم محمد طه بالإشراف على عناية العزل، بالإضافة إلى تكليف قسم الأمراض الباطنة وقسم الأمراض المتوطنة مسئولية الإشراف على القسم الداخلى للعزل، والتأكيد على جميع المترددين على المستشفى الجامعى بمراعاة التباعد الاجتماعى والالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم التواجد داخل أقسام الطوارئ وعدم التكدس والزحام داخل العيادات حرصا على سلامتهم.

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