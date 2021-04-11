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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس مدينة أخميم يتابع استعدادات تجهيز معرض «أهلا رمضان» بأسعار مخفضة

الأحد 11/أبريل/2021 - 02:37 م
معرض أهلا رمضان
معرض أهلا رمضان
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بمحافظة سوهاج برئاسة حسين حبارير وبحضور أسعد حسين سكرتير المركز، رمضان عاشور مدير الشئون الإدارية بالوحدة تجهيز معرض «أهلا رمضان» أمام الوحدة المحلية لخدمة لأهالى المركز والبيع بأسعار مخفضة وتنافسية بنسبة خصم تصل 20% عن الأسواق الخارجية.

وأكد «حبارير» أنه جار تجهيز معرض «أهلا رمضان» أمام الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم وسيتم توفير السلع التموينية والمنتجات الغذائية والرمضانية بالمعرض وبأسعار مخفضة ويشمل المعرض لحوم بأنواعها وبقالة ومنتجات مشروعات المحافظة ومنتجات مصرية.

وأضاف «حبارير» أن الدولة لا تألو جهدًا من أجل رفع العبء عن كاهل المواطنين واننا نسعى الى توفير السلع والمنتجات الغذائية بأقل الاسعار، بناءً على تعليمات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج.

يذكر أن المهندس حسين حبارير رئيس مركز ومدينة أخميم بمحافظة سوهاج، يرافقه عطا الميموني مدير عام التعليم العام، أحمد مقبول مدير الإدارة التعليمية بأخميم، افتتحوا معرض المجال الصناعي السنوي، المقام بمدرسة قدري المشنب الثانوية للبنات، وضم المعرض الأعمال الخاصة بالطلاب بمدارس الإدارة.

وتفقد الحضور أقسام المعرض من منتجات ومشغولات يدوية، وصناعية تمثل منتجات مدارس الإدارة، المنتجات والمشغولات التي تتميز بالدقة، والتي يشرف عليها موجهين المجال الصناعي وتكنولوجيا المعلومات بالإدارة.

وأكد مدير الإدارة التعليمية أنه على هامش افتتاح المعرض، كرم رئيس المدينة موجهين ومعلمي المجال الصناعي المشتركين في المعرض من خلال منتجاتهم ومشغولاتهم اليدوية والتي لاقت استحسان الحضور.

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