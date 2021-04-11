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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجارديان: علماء يحذرون من موجة ثالثة لكورونا خلال تخفيف إجراءات الإغلاق

الأحد 11/أبريل/2021 - 02:35 م
كورونا
كورونا
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حذر علماء بارزون في المملكة المتحدة من أن الحكومة تخاطر بموجة ثالثة من كوفيد-19 من خلال تخفيفها لإجراءات الإغلاق، وذلك في وقت لا تزال فيه البيانات الرسمية تظهر بؤرا ساخنة لانتشار الفيروس في أجزاء كثيرة من البلاد.

وأشارت صحيفة الجارديان البريطانية في سياق تقرير أوردته في موقعها على شبكة الإنترنت اليوم الأحد إلى أنه بينما تستعد المملكة المتحدة لرفع العديد من القيود المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا غدًا الاثنين، وجه العلماء اتهامات للوزراء بالتخلي عن الوعود التي قطعوها "بمتابعة البيانات وليس التواريخ" خلال اندفاعهم لإعادة فتح الحياة الاجتماعية والاقتصاد.

وقال العلماء إن النهج الأكثر حذرا وعقلانية يتمثل في الانتظار لحين حصول المزيد من بين عشرات الملايين من الأشخاص الذين لم يتم تلقيحهم بعد على التطعيمات.. بالإضافة إلى ذلك، أشاروا إلى أنه بدون نظام مناسب لعزل الأشخاص المصابين من المحتمل أن تكون هناك ارتفاعات كبيرة في حالات الإصابة بكوفيد-19 اليومية التي يمكن أن تتفشى خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

من جانبه قال ستيفن جريفين عضو كلية الطب بجامعة ليدز إن: "هناك مناطق في غرب يوركشاير وبلاك كانتري ومناطق أخرى لا تزال بها معدلات إصابة مرتفعة.. ومع ذلك، لا يستطيع الكثير من الناس أن يعزلوا أنفسهم.. ومن ثم فنحن بحاجة إلى معالجة هذه المشكلة بشكل عاجل وإلا سيعود الفيروس مرة أخرى".

وكانت الحكومة قد قالت إنها لن ترفع القيود حتى تنخفض مستويات الإصابة بدرجة كافية، لكن جريفين قال إنه على ما يبدو الآن أنه تم التخلي عن وعدها بأن تسير وفقا ل"البيانات وليس التواريخ".

وأضاف: "إنه أمر يبعث على القلق".. "إنهم يقولون شيئا ويفعلون شيئا آخر - مرة أخرى.. هناك عدد كبير جدًا من بؤر انتشار الفيروس ولا يتم توجيه ما يكفي من الاهتمام للسيطرة على العدوى التي قد تنتشر منها ".

يأتي هذا فيما قال البروفيسور لورنس يونج من كلية الطب في جامعة وارويك: "نظام الاختبار والتتبع والعزل الذي من المفترض أن يحتوي تفشي المرض لم يعمل بشكل جيد وحتى عندما تكون نتيجة اختبار الأشخاص إيجابية، فإنهم لا يعزلون.. نحن بحاجة إلى نظام ممول بشكل صحيح لعزل المصابين.. وليس لدينا ذلك وهذا يزيد من مخاطر العودة إلى المشاكل مرة أخرى بسرعة كبيرة ".

من جانبه، دعا رئيس المجموعة الاستشارية لتهديدات فيروس الجهاز التنفسي الجديدة والناشئة التابعة للحكومة البريطانية بيتر هوربي، اليوم الأحد، إلى توخي الحذر، وذلك قبيل إجراء تخفيف كبير لقيود الإغلاق غدًا الاثنين.

وقال هوربي - وفقا لما أوردته صحيفة (الجارديان) البريطانية عبر موقعها الإلكتروني "يجب أن يكون شعار المرحلة توخي الحذر حقًا، حيث تظهر النمذجة، التي هي الآن جيدة جدًا، أنه يمكننا توقع نوع من العودة إلى الحالة الطبيعية".

وتابع "ليس من الواضح بالضبط متى، كما أعتقد سيكون حتما بعد الرجوع للحياة الطبيعية مع انخفاض أعداد الحالات في البلاد".

وأضاف أنه "يمكننا أن نكون سعداء ونستمتع بالحريات لكن لا يزال يتعين علينا أن ندرك أنه لا يزال هناك عدد كبير من الأشخاص الذين لم يصابوا بالعدوى أو لم يتلقوا التطعيم وبالتالي سيكونون في خطر".

ومن المقرر أن تتخذ بريطانيا غدا خطوة جديدة في خارطة الطريق الخاصة بتخفيف قيود الإغلاق المرتبط بفيروس كورونا، وتتضمن إعادة فتح المحال التجارية وصالات الألعاب الرياضية والمطاعم والمقاهي وصالونات تصفيف الشعر.

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