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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نائب وزير المالية: تأثير جائحة كورونا يفوق ما حدث بعد الحرب العالمية الثانية

الأحد 11/أبريل/2021 - 02:54 م
أحمد كوجك
أحمد كوجك
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية، إن جائحة فيروس كورونا أثرت على كل دول العالم، وكان لها تأُثير هائل، تؤكده الأرقام.

وأشار "كوجك"، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، إلى أن "تأثيرات الجائحة لم نشهدها من قبل ولم تشهدها دول العالم وزادت عن المعدلات وبزيادة تفوق الأرقام التي أعقبت الحرب العالمية الثانية من حيث العجز والإجراءات الاستثنائية التي تم اتخاذها".

وأشاد نائب وزير المالية بالتعاون بين البرلمان والحكومة في التعامل مع الجائحة، مؤكدًا أن "الشعب كان البطل الحقيقي"، واصفًا التعامل مع الجائحة بالذي يتمتع بالصلابة والمرونة.

وأضاف: "حققنا نتائج أفضل من الدول الأخرى في العجز، حيث وصل 7.9% من الناتج المحلي مقارنة بدول أخرى شهدت عجزا كبيرا، ولا نكتفي بهذا ولا نتحدث بمنطق الرضا بل نسعى لتحسين وضع الدين وتخفيف الدين العام".

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