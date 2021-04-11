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رئيس التحرير التنفيذي
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القبلة

«المحمدي للتصوف»: شهر رمضان جاء ليصحح مسيرة الإنسان فى تعلقه بربه

الأحد 11/أبريل/2021 - 02:34 م
محمد مهنا
محمد مهنا
كتب: عمرو رشدى
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قال الدكتور محمد مهنا رئيس مؤسس أمناء البيت المحمدى للتصوف، إن شهر رمضان ما جاء إلا ليصحح مسيرة الإنسان في تعلقه بربه، وليصحح مسيرته أيضا في علاقته بغيره، وبالأكوان.

وتابع مهنا: العبادة هى التى تجمع بين غيب الإنسان وغيب الأكوان فاللأزمان والأكوان لها روح كما أن للإنسان روح والذى يجمع بين غيب الأكوان والأزمان وغيب الإنسان هى العبادة فالعبادة فى زمن معين فى رمضان على هذا النحو الذى شرعه لنا المولى سبحانه وتعالى والصلاة فى وقتها وفى زمنها على ما شرعه الله سبحانه وتعالى والحج فى زمننا على ما شرعه الله سبحانه وتعالى والعمرة والزكاة.

وأوضح أن جميع الطاعات على ما شرعه الله سبحانه وتعالى فى زماننا فهذا هو الذى يجمع بين غيب الإنسان وغيب الأكوان فإذا ما جمع ما بين الغيبين تحقق الإنسان بغيب الغيب سبحانه وتعالى وعرفه حق المعرفه، تبارك الذى جعل فى السماء بروجًا وجعل فيها سراجا وقمرًا منير وهو الذى جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورًا فنسأل الله أن يطهر قلوبنا لكى تعرف الحق سبحانه وتعالى.

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