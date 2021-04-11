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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

«البحوث الإسلامية» يُصدر العدد الأول من «واعظات الأزهر»

الأحد 11/أبريل/2021 - 02:43 م
الدكتور نظير عيَّاد
الدكتور نظير عيَّاد
أميرة العنانى
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يصدر مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، في الأول من شهر رمضان المبارك، العدد الأول من مجلة "واعظات الأزهر"، في إطار توجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ودعمه لدور الواعظات الدعوي والتوعوي في المجتمع والمشاركة الفاعلة عبر وسائل الاتصال المختلفة التي تقدم قضايا المرأة بالشكل الذي يناسب هذه الفئة المهمة ويلبي احتياجاتها.

وقال الدكتور نظير عيَّاد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن المجلة ستصدر بشكل دوري ربع سنوي، وسيتم توزيعها كملحق مع مجلة الأزهر التي تصدر بداية كل شهر عربي، مؤكدًا أن إصدار هذه المجلة جاء تلبية لاحتياجات المرأة المسلمة، واعتناءً بكثير من الأمور الخاصة بها.

وأشار "عيَّاد" إلى أن المجلة ستنفرد في عددها الأول بنشر حوار حصري مع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب؛ بمناسبة مرور 11 عامًا على تولِّي فضيلته منصب شيخ الأزهر، كما أنها ستنشر البرامج الدعوية للواعظات خلال شهر رمضان، والأنشطة والفعاليات الدعوية التي ينظِّمها بشكل متواصل، إلى جانب تسليط الضوء على النماذج المشرِّفة والمضيئة من فتيات الأزهر اللاتي قدَّمن تجارب مفيدة لخدمة المجتمع.

وأوضح الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية أن المجلة تضم بين دفتيها عددًا من الأبواب المتنوعة التي تركِّز على موضوعات وثيقة الصلة بواقع المرأة، والتي ترتبط بجوانب شرعية وحياتية تخص المرأة المسلمة، مشيرًا إلى أن أبرز تلك الأبواب: "فتاوى النساء"، و"بيتك جنة"، و"قصص لم الشمل"، و"قالوا ونقول" الذي يقدِّم ردودًا علمية على الشبهات المُثارة عبر وسائل الإعلام المختلفة حول اتهام الإسلام بامتهان المرأة، و"مصابيح البيوت" الذي ينشر قصصًا لسيدات صاحبات دور أسري متميز.

فيما أوضحت الدكتورة إلهام شاهين مساعيد، الأمين العام لشئون الواعظات، أن المجلة تمثل خطوة فريدة ونوعية لجهود الأزهر الشريف ودعمه لدور المرأة الدعوي والتوعوي في المجتمع، حيث تنشر المجلة في عددها الأول، عددًا من المقالات والتحقيقات التي تتناول جملة من القضايا التي تهم المرأة، وتسهم في تقديم بعض النصائح المهمة التي تساعدها على مواجهة الأزمات والتعامل مع المشكلات الحياتية المختلفة.

وأضافت "شاهين"، أن هذه المجلة التي تصدر لأول مرة بهذا الشكل المقدمة من خلاله تحتوي على الأول لمنتدى المرأة التثقيفي، الذي نظَّمته المجلة بمجمع البحوث الإسلامية، تحت عنوان: "أسرة سعيدة"، إلى جانب بعض الحوارات الصحفية ومنها ما تم إجراؤه مع الدكتورة خضرة سالم، أول برلمانية أزهرية في مجلس الشيوخ، وحوار مع أحد أعضاء فريق "إيناكتس الأزهر"، الحاصل على المركز الأول عالميًّا في مجال ريادة الأعمال والمشاريع المجتمعية.

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