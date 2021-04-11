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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ سوهاج يفتتح مشروعات خدمية وتنموية بـ153.5 مليون جنيه

الأحد 11/أبريل/2021 - 02:33 م
اللواء طارق الفقي
اللواء طارق الفقي
محمود عبد العال _ مصطفى علم الدين
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افتتح اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم، 36 عمارة إسكان اجتماعي بمدينة أخميم الجديدة، و10 بيوت أنوال جديدة بحي الكوثر، بتكلفة إجمالية بلغت 153 مليون و500 ألف جنيه، وذلك بالتزامن مع عيد سوهاج القومي، وبحضور حسين حبارير رئيس مركز ومدينة أخميم، والمهندس أحمد مصطفى رئيس جهاز مدينة أخميم الجديدة، وهلال زكي رئيس حي الكوثر.

وبدأ محافظ سوهاج جولته بافتتاح عدد 36 عمارة سكنية تم الانتهاء من إنشائها ضمن مشروع الاسكان الاجتماعي بمدينة أخميم الجديدة بتكلفة إجمالية بلغت 150 مليون جنيه، وتشمل 832 وحدة سكنية مساحة الوحدة 90 متر مربع، وتفقد المحافظ احدى الوحدات السكنية، مشيدا بالمستوى المتميز والحضاري للعمارات ومحيطها.

وافتتح "الفقي" كذلك 10 بيوت أنوال جديدة للنسيج اليدوي بحي الكوثر، بتكلفة إجمالية 3 ملايين 500 ألف جنيه، بمساحة 90 متر مربع لبيت النول الواحد، ويشمل مكان النول، و2 غرفة، وصالة، ومطبخ وحمام"، وذلك ضمن خطة "برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر"، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية وخطة المحافظة لدعم الصناعات اليدوية والحرفية والتراثية، موضحا أنه تم الانتهاء من أعمال التشطيبات النهائية والواجهات وتسليمها للنساجين، موجها برفع كفاءة المنطقة بالكامل وتخطيط المساحات الفضاء بمنطقة الأنوال وعمل مساحات خضراء، وتحويلها إلى مزار سياحي لأبناء المحافظة وضيوفها من الخارج، باعتبار صناعة النسيج من أهم الحرف التراثية التي تشتهر بها محافظة سوهاج،موجها رئيس حي الكوثر بالتنسيق مع مستشار المحافظة للتشجير والتجميل، ووحدة التنسيق الحضاري بالمحافظة؛ لوضع خطة لرفع كفاءة المكان والبدء الفوري في التنفيذ.

كما وجه الفقي بالانتهاء من إنشاء المعرض الدائم بحي الكوثر، لعرض منتجات النسيج، ضمن خطة المحافظة لمساعدة أصحاب الحرف للتسويق لمنتجاتهم.

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