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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الوطنية للتدريب» تفتح باب التسجيل لتأهيل للقيادة

الأحد 11/أبريل/2021 - 02:33 م
الأكاديمية الوطنية
الأكاديمية الوطنية للتدريب
إيمان ماهر
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أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب اليوم، عن فتح باب التسجيل في الدفعة الرابعة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، على أن يكون عمر المتقدم من 30 إلى 45 عاما وحاصلا على شهادة علمية وأحد العاملين بالدولة المصرية.

وكتبت الأكاديمية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: "قيادة منصب في الدولة المصرية حلم كتير مننا بدافع غيرته على مصر أو امتلاكه حلم ورؤية لتطوير قطاع معين، لكن القيادة يلزمها تدريب وتطوير شخصي وعملي صارم ودقيق للوصول للكفاءة التي تستحقها الدولة المصرية، أصل القيادة هي قيادة فرق ومناصب لتحقيق أهداف ونجاحات طبقًا لحلم ورؤية الدولة، انضم الآن للدفعة الرابعة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة EPLP https:registration.nta.egeplpar".

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