رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 11 أبريل 2021 الموافق 29 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

خبير قانوني: المتهمون في حادث قطار سوهاج قد يواجهون الإعدام

الأحد 11/أبريل/2021 - 04:56 م
الدكتور نبيل مدحت
الدكتور نبيل مدحت
سعيدة عامر
طباعة
قال الدكتور نبيل مدحت سالم، أستاذ الإجراءات الجنائية بجامعة عين شمس، إن ما أثبتته النيابة العامة في تحقيقها حول حادث قطار سوهاج يؤكد ارتكاب بعض سائقي القطارين والمساعدين ومراقبي حركة القطارات عدة جرائم مترابطة ببعضها البعض تتنوع ما بين الجنح والجنايات، وفي هذه الحالة يأخذ القاضي بالعقوبة الأشد وهى عقوبة "الجناية" إذا ما ثبت للمحكمة دقة ما توصلت له النيابة العامة من تعاطي كل من مراقب برج محطة "المراغة" جوهر الحشيش المخدر، وتعاطي مساعد سائق القطار المميز ذات الجوهر وعقار "الترامادول".، وتبدأ عقوبته السجن المشدد وصولًا للإعدام وفقًا لما يرى القاضي من واقع أوراق القضية وحجم الجرم المرتكب.

وأوضح أستاذ الإجراءات الجنائية بجامعة عين شمس، في تصريحات لـ"الدستور"، أن هناك عدة جرائم ارتكبت في حادث قطار سوهاج بدءًا من الإهمال بالعمل وتأخر مسئولي برج المراقبة عن تنبيه سائق "القطار الأسباني" بتوقف "القطار المميز" وخطأهم في رقم القطار حال بدء تنبيه سائقه، كما ارتكب سائق " القطار الأسباني ومساعده جريمة تزوير، حيث وقع المساعد باسم السائق بما يفيد باستلامه العمل وجلس على مقعد القيادة بدلًا من السائق وفق نتائج التحقيقات التى أثبتتها النيابة العامة وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن.

وكانت النيابة العامة قد أعلنت نتائج التحقيقات التى أجرتها حول حادث قطار سوهاج الذي نتج عنه وفاة 33 شخصًا، وإصابة العشرات.

موضوعات متعلقة

السعودية توافق على إقامة التراويح في المسجدين الحرام والنبوي

السجن 8 سنوات لأحمد بسام زكى بتهمة هتك عرض 3 فتيات

تردد القنوات الدينية في شهر رمضان ٢٠٢١

مصدر بـ«الصحة»: وصول 4 ملايين جرعة من لقاح أسترازينيكا خلال شهر


الصور

image description

جولة فى أقدم ورشة لصناعة التحف النحاسية بمصر القديمة (صور)

image description

استكمال أعمال رصف طريق الرى بمركز القوصية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط: مد ساعات العمل بمراكز تطعيم لقاح كورونا

image description

ورشة عمل عن «الفهرسة الآلية» بجامعة أسيوط

image description

جامعة أسيوط تسلم 24 شهادة إعفاء من التجنيد لبعض الطلاب

الأكثر قراءة

الطيران السعودي الدولي اليوم| آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية 2021 بالتفصيل

إمساكية أول أيام شهر رمضان 13-4-2021.. موعد اذان المغرب والفجر وساعات الصوم

خناقة بين الأهلي والزمالك على الفائز بلقب دوري الجمهورية

تعذر رؤية الهلال فى السعودية.. ورمضان الثلاثاء

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

كل ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

تردد القنوات الدينية في شهر رمضان ٢٠٢١

«تويتر» تتدخل بعد استهداف نجم مانشستر سيتي ستيرلينج عنصريًا

إمساكية أول أيام شهر رمضان 13-4-2021.. موعد اذان المغرب والفجر وساعات الصوم

الطيران السعودي الدولي اليوم| آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية 2021 بالتفصيل

أيام زمان

ألاعيب الرجال فى حياة أصالة وأنغام.. كيف أدت لقطيعتهما؟

«يا صالح أفندي».. حكاية موسيقار الأجيال مع صاحب «ليه يا بنفسج»

«القاهرة - كابول».. الحياة السرية لقادة التطرف في الكهوف والجبال

أهل الفن يجيبون.. لو نفيت إلى جزيرة فماذا تحمل معك؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الدوبلير
ماجد حبته
دمية الإخوان.. ورئيسان تونسيان
د.أحمد الخميسى
يا ملطشة القلوب
د.كريمة الحفناوى
الهيئة الإنجيلية والمعايير الأخلاقية لدعم العيش المشترك
المزيد

الثقافة

ذكرى ميلاد الخال.. حياة فى خدمة الشعر

«ما بعد الجندر» في كتاب جديد عن دار أروقة للترجمة

3 كتب جديدة ترصد الحياة فى مصر القديمة بالهيئة العامة

«نبوءات قديمة».. ديوان جديد للكاتب محمد عيسى على كتبنا