خبير قانوني: المتهمون في حادث قطار سوهاج قد يواجهون الإعدام

قال الدكتور نبيل مدحت سالم، أستاذ الإجراءات الجنائية بجامعة عين شمس، إن ما أثبتته النيابة العامة في تحقيقها حول حادث قطار سوهاج يؤكد ارتكاب بعض سائقي القطارين والمساعدين ومراقبي حركة القطارات عدة جرائم مترابطة ببعضها البعض تتنوع ما بين الجنح والجنايات، وفي هذه الحالة يأخذ القاضي بالعقوبة الأشد وهى عقوبة "الجناية" إذا ما ثبت للمحكمة دقة ما توصلت له النيابة العامة من تعاطي كل من مراقب برج محطة "المراغة" جوهر الحشيش المخدر، وتعاطي مساعد سائق القطار المميز ذات الجوهر وعقار "الترامادول".، وتبدأ عقوبته السجن المشدد وصولًا للإعدام وفقًا لما يرى القاضي من واقع أوراق القضية وحجم الجرم المرتكب.وأوضح أستاذ الإجراءات الجنائية بجامعة عين شمس، في تصريحات لـ"الدستور"، أن هناك عدة جرائم ارتكبت في حادث قطار سوهاج بدءًا من الإهمال بالعمل وتأخر مسئولي برج المراقبة عن تنبيه سائق "القطار الأسباني" بتوقف "القطار المميز" وخطأهم في رقم القطار حال بدء تنبيه سائقه، كما ارتكب سائق " القطار الأسباني ومساعده جريمة تزوير، حيث وقع المساعد باسم السائق بما يفيد باستلامه العمل وجلس على مقعد القيادة بدلًا من السائق وفق نتائج التحقيقات التى أثبتتها النيابة العامة وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن.وكانت النيابة العامة قد أعلنت نتائج التحقيقات التى أجرتها حول حادث قطار سوهاج الذي نتج عنه وفاة 33 شخصًا، وإصابة العشرات.