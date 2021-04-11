العاملون بمستشفى تضامن بورسعيد يوزعون الحلوى على المرضى (صور)

هنأ عدد من الأطقم الطبية والعاملين بمستشفى التضامن التابعة لهيئة الرعاية الصحية ومنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، اليوم الأحد، المرضى بقدوم شهر رمضان المبارك.وقام الدكتور مصطفي شعبان مدير المستشفى، والدكتور عبد الحليم والأخصائيين الاجتماعيين محمد شردي ومحمود الكتاتني، بتوزيع الحلوى على مرضى الأورام والكلى والخارجية، وذلك وسط إجراءات احترازية مكثفة بالتزامن مع الموجة الثالثة لفيروس كورونا.وأكد الدكتور "مصطفي شعبان"، أن المبادرة تأتي في إطار رفع الروح المعنوية للمرضى، والتأكيد على أن رجال هيئة الرعاية الصحية هم أسر المرضي داخل المستشفيات خلال شهر رمضان.من جانبه أكد "محمد شردي" أخصائي اجتماعي، أن المبادرة لاقت استحسان كبير من المرضى، مؤكدًا أنه بالرغم من بساطة الحلوى المقدمة، إلا أنها أسعدت المرضى.وشدد "مصطفى شعبان" على حرص إدارة مستشفى التضامن على مد جسور الثقة مع المرضى، مؤكدًا بذل كل الجهد لخدمة المرضى من أبناء بورسعيد، مشيدًا بروح التعاون بين كافة العاملين من أجل تحقيق الهدف الأسمى وهو خدمة المريض.