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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الإسماعيلية تشهد ختام بطولة الجمهورية الثانية لتنس الطولة

الأحد 11/أبريل/2021 - 02:23 م
بطولة تنس الطاولة
بطولة تنس الطاولة
مصطفى دياب
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تشهد منطقة الإسماعيلية لتنس الطاولة اليوم الأحد، نهائيات بطولة الجمهورية الثانية للأندية البارلمبية، والتي أقيمت على مدار يومين بأندية هيئة قناة السويس.

وقال المحاسب معتز عاشور رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة، إنه اجتمع مع الأندية البارالمبية المشاركة في بطولة الجمهورية الثانية بمحافظة الإسماعيلية لبحث احتياجات الأندية لتطوير آداء اللاعبين، مؤكدًا ثقته التامة فى تحقيق ميدالية أولمبية مصرية فى الأولمبياد البارالمبي 2021.

وناقش مندوبي الأندية البارالمبية آرائهم في عملية دعم اللعبة مطالبين بزيادة دعم ومساندة الأندية البارالمبية خلال الفترة القادمة لتحقيق مزيد من النجاحات والبطولات.

حضر الإجتماع المهندس خالد الصالحي رئيس الاتحاد الافريقي والمشرف العام على لجنة البارالمبي بالاتحاد المحاسب احمد الصياد ومندوبي اكثر من 20 نادي مصري.

وشهدت الإسماعيلية انطلاق نهائيات الدورة المجمعة الأولى والثانية للدوري الممتاز في تنس الطاولة للرجال والسيدات، الخميس الماضي، بالصالة المغطاه لهيئة قناة السويس في الإسماعيلية بمشاركة 32 ناد مختلف.

وقال عمرو عمارة، رئيس فرع الاتحاد المصري لتنس الطاولة بالإسماعيلية، إن محافظة الإسماعيلية أن البطولة شارك فيها من السيدات 16 فريقا، هي «الأهلي، الزمالك، الإسماعيلي، القناة، المعادي، جزيرة الورد، الأولمبي، سبورتنج، الشرقية، مدينة نصر، الرباط والأنوار، استاد المنصورة، الزهور، هيئة الشبان العالمية، أصحاب الجياد والعاملين بجامعة الزقازيق» و16 فريقا للرجال، هي «الأهلي، إنبي، الزمالك، مصر للتأمين، المنيا، طنطا الرياضي، سبورتنج، المعادي، نادي شبان قنا، استاد المنصورة، أهلي فاقوس، سكة حديد إسماعيلية، رشيد، الإعلاميين، أسوان وكفر الشيخ».

وأكد أن البطولة تقام مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية بالتعاون بين هيئة قناة السويس والاتحاد المصري لتنس الطاولة وباقي الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

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