الأكبر فى الشرق الأوسط.. تعويم الكراكة «مميش» فى قناة السويس

أنهى رجال هيئة قناة السويس، منذ قليل، عمليات تعويم الكراكة "مهاب مميش" وإنزالها من سفينة الشحن الصينية في منطقة البحيرات قرب مدينة فايد.ودفعت هيئة قناة السويس بالقاطرات بركة 1، ومساعد 2، ومساعد 3، ومصاحب 2 إلى منطقة البحيرات للمساعدة في عمليات الإنزال بإشراف مهندسي الكراكات وهيئة قناة السويس، وشركة "IHC" الهولندية.وكانت الكراكة "مميش"، قد وصلت، صباح أمس، إلى منطقة البحيرات على متن سفينة الشحن الصينية "XIANG-RUI Kou".وقال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن مجموعة عمل مشتركة ضمت مهندسي إدارة الكراكات بالهيئة، وشركة IHC الهولندية، صعدت علي متن السفينة لوضع خطة الإنزال، وعمل الترتيبات اللازمة لفصل الكراكة عن السفينة وإجراء حسابات الاتزان استعدادا لتعويمها.وأشار رئيس هيئة قناة السويس، إلي الهيئة اتخذت كل الإجراءات اللازمة لعبور السفينة بسلامة وأمان من خلال تعيين مجموعة من كبار مرشدي الهيئة، وتوفير المساعدات الملاحية اللازمة علاوة على المتابعة اللحظية من مكتب الحركة الرئيسي ومحطات مراقبة الملاحة.