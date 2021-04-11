«التضامن»: تخصيص 2.5 مليار لتطوير مؤسسات رعاية الأطفال

أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لديه اهتمام كبير لرعاية الأطفال من خلال تطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية، حيث تم تخصيص 2.5 مليار جنيه لتطوير هذه المؤسسات، بجانب أيضا الاهتمام بمنظومة الرعاية البديلة، من خلال إطلاق استراتيجية تستهدف تذليل كافة العقبات من أجل التوسع فيها.وأضافت القباج، خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية للرعاية البديلة للأطفال والشباب في مصر بالشراكة مع اليونيسف، أن الدستور المصري أكد حق الطفل الذي لم يبلغ سن 18 عاما في التعليم والتغذية والرعاية الصحية، كما أن مصر من أوائل الدول التي وقّعت على الاتفاقيات الدولية من أجل توفير الرعاية لهؤلاء الأطفال، لافتة إلى أن ما يقرب من 40% من سكان مصر أطفال في أعمار أقل من 18 عاما بما يقارب 38 مليون طفل.وأوضحت أنه بجانب تطبيق برنامج "مودة" لتأهيل المقبلين على الزواج، سيكون أيضا هناك خدمات بمراكز الاستشارات الأسرية من أجل توفير أي استفسارات للأسر حديثة الزواج، بما ينعكس على الاهتمام برعاية الأطفال، مؤكدة أن نظام الرعاية البديلة ومن يعملون بها لن يكونوا بعيدين عن أي مساءلة في حالة التقصير تجاه هؤلاء الأطفال.