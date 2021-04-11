وكيل مجلس الشيوخ: النيابة الإدارية هي أساس القضاء على الفساد

قالت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ إن للنيابة الإدارية دور بالغ الأهمية في مواجهة الفساد والقضاء على كافة أشكاله باعتباره أحد أخطر التحديات التي تواجه جهود الدولة في التنمية والتحديث.وقالت فوزي خلال احتفالية النيابة الإدارية بإصدار كتاب "النيابة الإدارية، حصن العدالة بإرادة شعب" إن هناك حرص على تنمية الثقافة القانونية وتوعية الجمهور بالدور المتكامل الذي تقوم به منظومة العدالة الأمر الذي يتضح منه أن دور هيئة النيابة الإدارية أشمل من مجرد دور قضائي.وتابعت: "الدور يتسع ليشمل التبصير والتوعية مصداقا للفكرة الإنسانية العريقة التي تؤكد أن الشر ينتج عن الجهل وأن الخير هو ثمرة المعرفة".وكرمت النيابة الإدارية برئاسة المستشار عصام الدين المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية النائبة فيبي فوزي، فيما عبرت عن امتنانها عن التكريم.وقالت "التكريم أعتبره رسالة ذات دلالة أعتز بها وأثمنها عاليًا" مشيرة إلى أن جهود النيابة الإدارية خلال الفترة المقبلة لا يمكن إغفالها في الملفات المختلفة.