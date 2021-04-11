وكيل مجلس الشيوخ: النيابة الإدارية هي أساس القضاء على الفساد
الأحد 11/أبريل/2021 - 02:20 م
مصطفى ديابطباعة
قالت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ إن للنيابة الإدارية دور بالغ الأهمية في مواجهة الفساد والقضاء على كافة أشكاله باعتباره أحد أخطر التحديات التي تواجه جهود الدولة في التنمية والتحديث.
وقالت فوزي خلال احتفالية النيابة الإدارية بإصدار كتاب "النيابة الإدارية، حصن العدالة بإرادة شعب" إن هناك حرص على تنمية الثقافة القانونية وتوعية الجمهور بالدور المتكامل الذي تقوم به منظومة العدالة الأمر الذي يتضح منه أن دور هيئة النيابة الإدارية أشمل من مجرد دور قضائي.
وتابعت: "الدور يتسع ليشمل التبصير والتوعية مصداقا للفكرة الإنسانية العريقة التي تؤكد أن الشر ينتج عن الجهل وأن الخير هو ثمرة المعرفة".
وكرمت النيابة الإدارية برئاسة المستشار عصام الدين المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية النائبة فيبي فوزي، فيما عبرت عن امتنانها عن التكريم.
وقالت "التكريم أعتبره رسالة ذات دلالة أعتز بها وأثمنها عاليًا" مشيرة إلى أن جهود النيابة الإدارية خلال الفترة المقبلة لا يمكن إغفالها في الملفات المختلفة.
وقالت فوزي خلال احتفالية النيابة الإدارية بإصدار كتاب "النيابة الإدارية، حصن العدالة بإرادة شعب" إن هناك حرص على تنمية الثقافة القانونية وتوعية الجمهور بالدور المتكامل الذي تقوم به منظومة العدالة الأمر الذي يتضح منه أن دور هيئة النيابة الإدارية أشمل من مجرد دور قضائي.
وتابعت: "الدور يتسع ليشمل التبصير والتوعية مصداقا للفكرة الإنسانية العريقة التي تؤكد أن الشر ينتج عن الجهل وأن الخير هو ثمرة المعرفة".
وكرمت النيابة الإدارية برئاسة المستشار عصام الدين المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية النائبة فيبي فوزي، فيما عبرت عن امتنانها عن التكريم.
وقالت "التكريم أعتبره رسالة ذات دلالة أعتز بها وأثمنها عاليًا" مشيرة إلى أن جهود النيابة الإدارية خلال الفترة المقبلة لا يمكن إغفالها في الملفات المختلفة.