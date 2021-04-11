رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 11 أبريل 2021 الموافق 29 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس التونسي: البرلمان العربي يلعب دورًا مهمًا للتعبير عن إرادة الشعوب

الأحد 11/أبريل/2021 - 02:18 م
قيس سعيد
قيس سعيد
ا ش ا
طباعة
أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أن البرلمان العربي يضطلع بدور مهم ومحوري للتعبير عن إرادة الشعوب العربية، وهو أداة دفع محورية للدفاع عن قضايا الأمة العربية ومقدراتها والعمل على تعزيز العمل العربي المشترك بما يسهم في تنمية المجتمعات العربية والدفاع عن قضاياها العادلة.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التونسي، بمقر إقامته بقصر القبة بالقاهرة، رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي.

وأعرب الرئيس التونسي وفق بيان صادر اليوم الأحد، عن دعمه للبرلمان العربي ودوره البناء، مشيدًا بدور البرلمان العربي في تعزيز العمل العربي المشترك، وفي تحصين المجتمعات العربية من كل مظاهر التطرف والتفاعل مع الأوضاع الإقليمية المتسارعة وفق رؤى واستراتيجية جديدة وهو ما يدعم العمل البرلماني على المستوى العربي، ويعزز من تواجده للدفاع عن مقدرات الأمة.

من جانبه؛ أعرب رئيس البرلمان العربي عن اعتزازه وتشرفه بلقاء الرئيس التونسي؛ مثمنا دوره في حفظ الأمن والاستقرار بتونس وما تشهده من تطور في مختلف المجالات مما جعلها إحدى الدول الرائدة على مستوى المنطقة.

كما نوه بالدور الكبير الذي يقوم به الرئيس التونسي في دعم القضايا العربية وعلى رأسها قضية سد النهضة بما يحفظ الحق المائي لمصر والسودان وكذلك جهود لحفظ دولة ليبيا والتوصل إلى اتفاق المصالحة بين الأطراف الليبية ودعم التقارب العربي، معربا عن تقديره للدور الكبير الذي يقوم به الرئيس التونسي في دفع العمل العربي المشترك في شتى المجالات التي تخدم قضايا الأمة العربية.

موضوعات متعلقة

بالتفاصيل.. أسرار اختراق جماعات الإسلام السياسى والإخوان لدول الغرب

القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بحلول رمضان

مصدر بـ«الصحة»: وصول 4 ملايين جرعة من لقاح أسترازينيكا خلال شهر

لطيف نهارا بارد ليلا.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الإثنين


الصور

image description

استكمال أعمال رصف طريق الرى بمركز القوصية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط: مد ساعات العمل بمراكز تطعيم لقاح كورونا

image description

ورشة عمل عن «الفهرسة الآلية» بجامعة أسيوط

image description

جامعة أسيوط تسلم 24 شهادة إعفاء من التجنيد لبعض الطلاب

image description

تعاون مشترك بين جامعة أسيوط ومديرية الأوقاف لتأهيل وتدريب الواعظين

الأكثر قراءة

السعودية: غرامة مالية لدخول الحرم المكي أو أداء العمرة في رمضان دون تصريح

لطيف نهارا بارد ليلا.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الإثنين

أسعار الدواجن اليوم الأحد 11-4-2021

إجازة شم النسيم.. الموعد وطرق الاحتفال فى رمضان 2021

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

كل ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

طريقة تنظيم أدوية السكر في رمضان

إتاحة التطعيم في فرنسا لمن تزيد أعمارهم عن 55 عاما

كوريا الجنوبية توقف عمل النوادي والحانات

21 عاملًا «فى ورطة» داخل منجم صينى

أيام زمان

ألاعيب الرجال فى حياة أصالة وأنغام.. كيف أدت لقطيعتهما؟

«يا صالح أفندي».. حكاية موسيقار الأجيال مع صاحب «ليه يا بنفسج»

«القاهرة - كابول».. الحياة السرية لقادة التطرف في الكهوف والجبال

أهل الفن يجيبون.. لو نفيت إلى جزيرة فماذا تحمل معك؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الدوبلير
ماجد حبته
دمية الإخوان.. ورئيسان تونسيان
د.أحمد الخميسى
يا ملطشة القلوب
د.كريمة الحفناوى
الهيئة الإنجيلية والمعايير الأخلاقية لدعم العيش المشترك
المزيد

الثقافة

«نبوءات قديمة».. ديوان جديد للكاتب محمد عيسى على كتبنا

الحاج على: أسعار الكتب فى المعرض المخفض لا تزيد عن 20 جنيهًا

صدور «كعب عال» للسورية وجيهة عبد الرحمن

وسط حضور من شباب القراء.. «ونس» تبدأ احتفالاتها باليوم العالمي للكتاب