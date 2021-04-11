نائب محافظ القاهرة يتفقد تطوير شارع سليم بحى الزيتون

قام، صباح اليوم، الدكتور حسام الدين فوزي، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، بالمرور بنطاق حى الزيتون لمتابعة سير العمل، وتفقد أعمال التطوير الجارية بشارع سليم مع شارع ابن الحكم بحى الزيتون.كما، قام صباح اليوم، الدكتور حسام الدين فوزي، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، بالمرور بنطاق حى الزيتون لمتابعة سير العمل، وتفقد أعمال الإحلال والتجديد وتركيب الإنترلوك وأعمال تجريد الأسفلت والإنارة بشارع سليم الأول حتى قصر الطاهرة بحى الزيتون.جاءت الأعمال تتفيذا لتكليفات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بأهمية مراجعة المشروعات التطويرية بأحياء محافظة القاهرة والعمل على تذليل كل المعوقات المواجهة لها.