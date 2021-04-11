135 ألفا تلقوا لقاح كورونا فى تونس

أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم الأحد، أن 134 ألفا و901 شخص تم تطعيمهم بالجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19" حتى أمس، وهو اليوم التاسع والعشرون من الحملة الوطنية للتطعيم.وأوضحت وزارة الصحة التونسيةـ بحسب بيان على الصفحة الرسمية- أن عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم، أمس السبت، بالجرعة الأولى بلغ 9 آلاف و606 أشخاص، في مختلف مراكز التلقيح الـ25 المنتشرة بكامل ولايات الجمهورية.وذكرت وزارة الصحة التونسية أن العدد الإجمالي للذين تم تطعيمهم بالجرعة الثانية من اللقاح بلغ، حتى أمس، أكثر من 8 آلاف شخص، موضحة أن أكثر من 3 آلاف شخص تم تطعيمهم أمس بالجرعة الثانية.وأضاف البيان أن إجمالي عدد الذين قاموا بالتسجيل على منظومة "إيفاكس" التونسية للتطعيم ضد فيروس كورونا بلغ، حتى أمس السبت، مليونا و37 ألفا و936 شخصا.وجددت وزارة الصحة دعوتها لكل المواطنين والمواطنات الراغبين في تلقي التطعيم إلي التسجيل علي منظومة "إيفاكس".