خالد سرحان يكشف تفاصيل مشاركته في «اللي مالوش كبير»

كشف النجم خالد سرحان، عن بعض التفاصيل المستجدة عن دوره في مسلسل «اللي مالوش كبير» للنجمة ياسمين عبد العزيز، قبل عرضة بأيام على أحد القنوات الفضائية بالتزامن مع الشهر الكريم.وأكد سرحان، أنه يقدم خلال الأحداث شخصية فتوة لأحد الحارات الشعبية، التي تتضمن معظم كاست العمل مشيرًا، بأن أغلبية مشاهده بالكامل تجمعه مع النجمة دينا فؤاد وأحمد العوضي وخالد الصاوي وبدرية طلبة وآخرين.وأوضح سرحان، بأن يوجد بينه وبين سيف الخديوي مشاهد تنتمى إلى العنف والإثارة والشراسة بكافة أشكالها، والذى يجسد هذه الشخصية الفنان أحمد العوضي مما يقلب موازين ومعايير هذا السياق التشويقي الشرس، مضيفًا أنه يعد غريمه التقليدي خلال الأحداث.وفى سياق متصل كشف سرحان، بأنه لم يقابل غزل طوال هذه الملحمة، وتجسد هذه الشخصية النجمة ياسمين عبد العزيز، إلا من خلال مشهد واحد فقط وذلك فيما بعد الحلقة العشرون، والذى يحيطه المطاردات والصراعات بكافة أشكالها مع سيف الخديوي، فيما ينتج عنه أحداث غير متوقعة ومعها تتوالى الأحداث.وأوضح سرحان، سر امتنانه وسعادته بهذا المشهد بأنه أول مرة يقابل النجمة ياسمين عبد العزيز في مشواره الفني أمام الكاميرا، مضيفًا بأنه سبق وأن جمعتهما عدة إعمال قبل ذلك، ولكنهم لم يتقابلا في مشهد من قبل، مشيرًا إلى أنه سبق وشاركها في فيلمين وهما فيلم حريم كريم وعصابة الدكتور عمر للنجم مصطفى قمر.وفى سياق آخر يشارك النجم خالد سرحان في مسلسل «المداح»، المقرر بداية عرضه بدءًا من الغد على أحد القنوات الفضائية، ويشاركه نخبة من النجوم أبرزهم، النجم حمادة هلال، أحمد بدير، نسرين طافش، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، جمال عبد الناصر، محمد الصاوي، هادى خفاجة، تامر شلتوت، صبحى خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدي رفعت، بسمة ماهر، عمرو رمزي وآخرين ومن سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسرى ومن إخراج أحمد سمير فرج.