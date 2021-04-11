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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإمارات: تقديم 30 ألف جرعة جديدة من لقاح كورونا

الأحد 11/أبريل/2021 - 02:22 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
نيفين أشرف
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أعلنت وزراة الصحة الإماراتية، اليوم الأحد، تقديم 30.430 جرعة جديدة من لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة الإماراتية، في بيان لها اليوم، أن إجمالي عدد الجرعات التي تم إعطاؤها حتى الآن، بلغ 9.005.444 جرعة، بمعدل توزيع 91.05 جرعة لكل 100 شخص.

وفي وقتٍ سابق، أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم، تسجيل 1.810 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من جنسيات مختلفة، وإجراء 242.415 فحوصات جديدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي الحالات المسجلة في الإمارات إلى 483.747 حالات منذ بداية الجائحة.

وبحسب بيان وزارة الصحة الإماراتية، تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين، وذلك جراء تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ عدد الوفيات في الإمارات 1.531 حالة.

وأشارت الوزارة، إلى شفاء 1.652 حالة وتعافيها التام من أعراض المرض، ليصل إجمالي حالات التعافي 468.456 حالة.
الإمارات: تقديم 30 ألف جرعة جديدة من لقاح كورونا
الإمارات: تقديم 30 ألف جرعة جديدة من لقاح كورونا

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