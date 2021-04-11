وزيرة التضامن تطلق الاستراتيجية الوطنية للرعاية البديلة للأطفال

أطلقت الدكتورة نيفين القبج، وزيرة التضامن الاجتماعي، الاستراتيجية الوطنية للرعاية البديلة للأطفال والشباب في مصر بالشراكة مع اليونيسيف، بشأن توفير أوجه الرعاية الكاملة للأطفال فى وجود أسر توفر لهم الرعاية الاجتماعية والصحية وكافة أوجه الدعم.وأكدت القباج على التوسع في الرعاية البديلة للأطفال، حيث تعد رعاية الطفل داخل أسرة أفضل له من كافة النواحي العاطفية والصحية والنفسية، موضحة أن الوزارة اتخذت نحو تحقيق هذا الهدف عدد من آليات العمل منها تشكيل لجنة لتطوير هذا النظام بجانب تعديل قانون الطفل، بحيث يسمح بتسليم الأطفال للأسر البديلة مع العمل على تذليل العقبات التي واجهتهم إعمالا لصحيح حكم القانون وتحقيقا للمصلحة الفضلى للأطفال، كما قامت اللجنة بإعداد مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الطفل وتم بموجب التعديل اقتراح نص لإنشاء لجنة عليا للأسر البديلة تشكل من كفاءات وخبراء في هذا المجال يكون من ضمن أغراضها تطوير نظام الأسر البديلة.وأكدت القباج، أن منظومة الأسر البديلة تؤكد أن رعاية الطفل داخل أسرة تهدف إلى التنشئة السليمة بما يحقق المصلحة الفضلى للأطفال، لأن الأسرة هي المكان الطبيعي لنشأة الطفل و"نحلم بمصر بلا مؤسسات"، مشيرة إلى أن عدد الأسر الكافلة قاربت 11 ألف و200 أسرة، كما يوجد داخل مؤسسات الرعاية ما يقرب من 10 آلاف طفل.