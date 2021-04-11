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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

فلسطين تُقرر فتح المساجد لأداء صلاة التراويح في رمضان

الأحد 11/أبريل/2021 - 02:12 م
حسام أبو الرب
حسام أبو الرب
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قال وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، حسام أبو الرب، إنه تقرر فتح المساجد أمام المصلين لأداء صلاة التراويح خلال شهر رمضان المبارك في المناطق الخالية من الإصابة من فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه تم التعميم على كافة الأئمة والخطباء باختصار القراءة في الصلاة والاكتفاء بأداء الصلوات دون إعطاء دروس وعظية، وألا تزيد مدة صلاة العشاء والتراويح على نصف ساعة.

جاء ذلك خلال لقاء أبو الرب، مع مدراء الأوقاف من مختلف المحافظات؛ لمراجعة البرامج الدينية المعدة لقرب حلول شهر رمضان المبارك، ومناقشة خطط الوزارة في ظل الجائحة فيروس كورونا، ووفق الإجراءات والتدابير الوقائية، وذلك بعد التنسيق مع الحكومة والجهات الطبية المختصة، حسبما أفادت وكالة أنباء فلسطين "وفا".

وأضاف أنه بخصوص صلاة الجمعة فتم تجهيز كافة الترتيبات لإقامة صلاة الجمعة بالساحات العامة، وتم الاتفاق على الأماكن والساحات التي سيتم الصلاة فيها.

وأكد ضرورة استمرار المصلين باتخاذ إجراءات السلامة الصحية المعمول بها، وإحضار سجادة الصلاة، وارتداء الكمامة، والتباعد بين المصلين، موضحا أنه تم التنسيق لتوفير كافة إجراءات السلامة العامة الموصى بها صحيا في كل مسجد، وأنه ستتم متابعة إجراءات السلامة في كل مسجد، وإغلاق المساجد التي لم يلتزم مصلوها بالتعليمات.

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