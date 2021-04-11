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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

هن قادرات.. قصة أول فريق كرة قدم نسائي في سوهاج (فيديو)

الأحد 11/أبريل/2021 - 04:07 م
محمود عبد العال تصوير محمد كمال
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كان مجرد حلم يراودهن أن يصبحن لاعبات كرة قدم نسائية ولكن الظروف والعادات والتقاليد حالت بينهم وبين حلمهم البعيد لاسيما في الصعيد إلى أن أعلن مركز شباب الري بمحافظة سوهاج تكوينه لاول فريق كرة نسائيه بسوهاج ليكون نواة لترسيخ الرياضات النسائية داخل المحافظة.

وقالت شروق طلعت، انني واجهت العديد من العقبات أولها اصدقائي الذين كان يسخروا مني بسبب معرفتهم انني ضمن فريق كرة قدم نسائي ففكرة لعب البنت لكرة القدم فكره لا يتقبلها المجتمع الصعيدي بالرغم انها لعبة رياضية كأي لعبة وان كل الرياضيات بيها عنف ولكن في النهاية هو حب وشغف للعبة واتمنى الاحتراف بمنتخب سوهاج وان تكون احدى لاعبي الفريق.

قصة أول فريق كرة قدم نسائي في سوهاج 

ومن جانبه، قالت حارس مرمى الفريق سماح السيد الشهيرة بجنش انها تعاني مشقة الطريق والسفر من أجل الكرة وأنها لا تخبر احد بلعبها حتى لا تتعرض للتنمر والسخرية، وتتمنى أن يصل الفريق لمكانة متميزة بالدوري الممتاز.

وأضافت سماح أنها تعاني من عقبات عدم وجود مدرب متخصص لحراس المرمي بالفريق للارتقاء بحراس مرمى الفريق وأنه لا يمكن أن يكون هناك حارس مرمي بدون مدرب.

تمركز لاعبات كرة القدم في سوهاج

فيما قالت كابتن رحمه زكي.. مشرف عام النشاط بالمركز أن أغلب اللاعبات من مراكز وقري سوهاج وأن مجتمعهم لا يقبل أن تمارس البنت كرة القدم ولابد أن يكون المركز في عين الاعتبار لدعمه كرة القدم النسائية.

كما عقد اجتماع لأولياء الأمور لشرح مدى الاطمئنان على أبنائهن وضمان الأمن والأمان بالمركز.

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وقال المهندس محمد خيري عضو مجلس إدارة المركز والقائم بأعمال المدير الفني للفريق أن فكرة إنشاء الفريق النسائي فكرة جريئة خاصة أن المركز في حي شعبي ولكن كان إصرار مجلس الإدارة بقيادة المستشار شادي ابو حجي جعل الفكرة واقع يتحقق لايماننا بالرياضات النسائية وتوجه الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تمكين السيدات رياضيا وسياسيا واجتماعيا.

وأضاف خيري اننا قيد تجهيز اللاعبات لاشراكهن في دوريات الاتحاد المصري ولكن نعاني من ضعف الإمكانيات المادية والتي تضطر مجلس الإدارة من الإنفاق من ماله الخاص مناشدين اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج أن يشمل النادي برعايته ودعمه.

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