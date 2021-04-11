رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 11 أبريل 2021 الموافق 29 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«القاهرة كابول».. «البرومو» أظهر كل عوامل النجاح قبل عرض المسلسل

الأحد 11/أبريل/2021 - 03:00 م
القاهرة كابول
القاهرة كابول
محمد قدري
طباعة
أحدثت الإطلالة الأولى لنجوم مسلسل "القاهرة كابول" من بطولة النجم طارق لطفي، ضجة وردود فعل من خلال طرح "البرومو" الرسمي للعمل المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني عبر قنوات الحياة وCBC، وحقق "البرومو" مشاركات ومشاهدات عالية وأصبحت لعدة أيام "تريند" عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر.

وينتظر الكثير من محبي الدراما التليفزيونية المسلسل منذ الإعلان عنه قبل عامين، وكذلك جمهور النجم "المشخصاتي المتقن" طارق لطفي، الذي ينتظرون دوره الجديد "المرعب" من مجرد صور نشرت له قبل أشهر، بالإضافة إلى عوامل كبيرة تجعل المسلسل يدخل الموسم الرمضاني متسلحا بكل عناصر النجاح التي ربما تجعلها "فرس الرهان" الرابح خلال الموسم القادم، والتي كانت كالتالي:


- المسلسل ضمن قائمة أعمال المتحدة للخدمات الإعلامية، التي تهدف لترسيخ الوعي ومعرفة كيف تفكر الجماعات الإرهابية وتنقل بعض الأشخاص من الحياة الطبيعية إلى عالم التطرف والإرهاب فيما بعد.

- "القاهرة كابول" يقدم النجم طارق لطفي، بشكل مختلف من خلال شخصية الشيخ رمزي التي صدمت الجمهور من إتقانها من مجرد مشاهد "البرومو"، من حيث نبرة الصوت، والشكل وطريقة الكلام نفسها والمزيج الذي يقدمه في الشخصية من خلال مجموعة شخصيات مخلوطة ببعضها.

- يقدم المسلسل للجمهور غوصا ودخولا إلى عالم الإرهاب من خلال التطرق للشق الإنساني للشخصية ومراحل تحولها وتكويناتها وانفعالاتها الداخلية، فللمرة الأولى نجد زعيم تنظيم إرهابي، إنسانا رومانسيا وشاعرا، وكذلك مليئا بالشر، والحكمة، والكراهية،والثقة والترقب في شخصية واحدة يقدمها طارق لطفي.

- المسلسل لم يعتمد على النجم الأوحد بالرغم من استطاعة طارق لطفي تحمل عمل ضخم بمفرده، فمعه في العمل كتيبة من النجوم يمثل كل نجم فيها دانة من دانات الدبابات، فنجد في العمل النجم خالد الصاوي، في دور الضابط، والنجم فتحي عبد الوهاب، في دور الإعلامي، وكذلك النجم الكبير نبيل الحلفاوي، وكذلك النجمة حنان مطاوع.

- المؤلف عبدالرحيم كمال من الكتاب الذين أصبحوا نجوما في عالم الفن، بكتاباته السلسة والعميقة في الوقت نفسه والتي لا تتعالى على جمهورها ولا على مشاهديها ومن ثم يقدم في هذا العمل ملحمة منتظرة، وكذلك المخرج حسام علي الذي يقدم المسلسل بطريقة محترفة ظهرت عبر كادراته البسيطة، التي طرحت في "البرومو" فقط ومن حديث الفنانين في لقاءاتهم عنه.

- التحمس الكبير لشركة سينرجي للعمل جعلها توفر كل ما هو مطلوب لخروج العمل في صورة مميزة، ولم تبخل على شيء فوفرت كل مواقع العمل المحاكية لأفغانستان والتفاصيل البسيطة في الملابس وغيرها.

- كما يعد طاقم العمل من أهم الأطقم التي تهتم بالتفاصيل، و"في التفاصيل تكمن النجاحات".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصدر بـ«الصحة»: وصول 4 ملايين جرعة من لقاح أسترازينيكا خلال شهر

السعودية: غرامة مالية لدخول الحرم المكي أو أداء العمرة في رمضان دون تصريح

للمرة الأولى منذ الخلاف.. ملك الأردن يظهر علنا مع الأمير حمزة

أمطار ورياح.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس حتى الخميس


الصور

image description

استكمال أعمال رصف طريق الرى بمركز القوصية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط: مد ساعات العمل بمراكز تطعيم لقاح كورونا

image description

ورشة عمل عن «الفهرسة الآلية» بجامعة أسيوط

image description

جامعة أسيوط تسلم 24 شهادة إعفاء من التجنيد لبعض الطلاب

image description

تعاون مشترك بين جامعة أسيوط ومديرية الأوقاف لتأهيل وتدريب الواعظين

الأكثر قراءة

السعودية: غرامة مالية لدخول الحرم المكي أو أداء العمرة في رمضان دون تصريح

أسعار الدواجن اليوم الأحد 11-4-2021

لطيف نهارا بارد ليلا.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الإثنين

إجازة شم النسيم.. الموعد وطرق الاحتفال فى رمضان 2021

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

كل ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

طريقة تنظيم أدوية السكر في رمضان

إتاحة التطعيم في فرنسا لمن تزيد أعمارهم عن 55 عاما

كوريا الجنوبية توقف عمل النوادي والحانات

21 عاملًا «فى ورطة» داخل منجم صينى

أيام زمان

ألاعيب الرجال فى حياة أصالة وأنغام.. كيف أدت لقطيعتهما؟

«يا صالح أفندي».. حكاية موسيقار الأجيال مع صاحب «ليه يا بنفسج»

«القاهرة - كابول».. الحياة السرية لقادة التطرف في الكهوف والجبال

أهل الفن يجيبون.. لو نفيت إلى جزيرة فماذا تحمل معك؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الدوبلير
ماجد حبته
دمية الإخوان.. ورئيسان تونسيان
د.أحمد الخميسى
يا ملطشة القلوب
د.كريمة الحفناوى
الهيئة الإنجيلية والمعايير الأخلاقية لدعم العيش المشترك
المزيد

الثقافة

«نبوءات قديمة».. ديوان جديد للكاتب محمد عيسى على كتبنا

الحاج على: أسعار الكتب فى المعرض المخفض لا تزيد عن 20 جنيهًا

صدور «كعب عال» للسورية وجيهة عبد الرحمن

وسط حضور من شباب القراء.. «ونس» تبدأ احتفالاتها باليوم العالمي للكتاب