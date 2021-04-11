«تيك توك» التطبيق الأكثر تحميلًا فى العالم خلال مارس

ذكر تقرير صادر عن شركة سينسور تاور المعنية بأبحاث التطبيقات، أن "تيك توك" كان التطبيق غير المخصص للألعاب الأكثر تحميلا في العالم خلال مارس 2021، حيث سجل التطبيق أكثر من 58 مليون عملية تثبيت الشهر الماضي.وذكر التقرير أن قائمة أفضل خمسة تطبيقات غير مخصصة للألعاب تم تنزيلها على مستوى العالم، شملت "فيسبوك، إنستجرام، واتس آب، ماسنجر".وجاء" فيسبوك" في المركز الثاني كأكثر التطبيقات غير المخصصة للألعاب تحميلًا في جميع أنحاء العالم مع أكثر من 56 مليون عملية تحميل.