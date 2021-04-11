الحاج على: أسعار الكتب فى المعرض المخفض لا تزيد عن 20 جنيهًا

قال الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب، إن معرض الكتاب المخفض المقرر إقامته في شهر رمضان المقبل، تشارك فيه كافة قطاعات وزارة الثقافة، إلى جانب بعض دور النشر، مؤكدًا أن أسعار الكتب المقرر عرضها في هذا المعرض لا يتخطى سعرها الـ 20 جنيها.وأضاف الحاج علي، في تصريحاته لـ"الدستور"، أن المعرض سيشهد نشاطًا فنيًا للكبار، إلى جانب نشاط فني آخر للأطفال، لافتا إلى أنه سيقام في أرض فيصل التابعة للهيئة، ويكون في مساحة مفتوحة، وليس خيمًا مغلقة.وأكد رئيس هيئة الكتاب، اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا خلال أيامه، واتباع كافة تعليمات مجلس الوزراء للحماية منه.وأوضح أن الهدف من المعرض في الأساس نشر المعرفة ورفع الوعي، وتشجيع المواطنين على القراءة، إلى جانب دعم الناشرين، بعد الخسائر التي مروا بها طيلة الفترة الماضية لتوقف المعارض المحلية والعالمية بسبب كورونا.